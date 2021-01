Liveübertragung: Freitag, 29. Januar, 15.20 Uhr

Der Bundestag berät am Freitag, 29. Januar 2021, eine halbe Stunde lang über Anträge von Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke für ein Waffenembargo gegen die Türkei, die erstmals auf der Tagesordnung stehen. So fordern die Grünen konkret, die Genehmigung für U-Boote an die Türkei zu widerrufen (19/23732); die Linksfraktion dringt darauf, keine Waffen mehr an die Türkei zu liefern (19/24449). Die beiden anderen Anträge sollen nach der Aussprache zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen werden. Ob dabei der Ausschuss für Wirtschaft und Energie oder der Auswärtige Ausschuss die Federführung übernimmt, ist noch nicht entschieden.

Abgestimmt wird über einen gemeinsamen Antrag der beiden Fraktionen, mit dem sie darauf dringen, „Lücken bei der Rüstungskontrolle zu schließen“ (19/14917). Zur Abstimmung über diesen Antrag hat der Wirtschaftsausschuss eine Beschlussempfehlung abgegeben (19/25031 Buchstabe c).

Antrag der Grünen

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen will einen bereits genehmigten Export von U-Booten an die Türkei widerrufen und setzt sich für ein Waffenembargo der EU gegen die Türkei ein (19/23732). Seit Monaten eskaliere der Konflikt zwischen der Türkei und der EU im östlichen Mittelmeer, wo die Türkei Seerechtsgebiete beanspruche, die auch von Griechenland beansprucht würden. „Dabei werden seitens der Türkei auch militärische Drohungen gegen den Nato-Partner und EU-Mitgliedstaat Griechenland ausgesprochen und Kriegsschiffe an der europäischen Außengrenze in Position gebracht“, heißt es in dem Antrag.

Es sei „sicherheitspolitisch und menschenrechtspolitisch unverantwortlich, dass Deutschland weiterhin an der Lieferung von U-Booten an die Türkei festhält, während Präsident Erdoğan den Nato-Partner und EU-Mitgliedstaat Griechenland militärisch bedroht, grundlegende Standards bei Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie im eigenen Land missachtet und an seiner völkerrechtswidrigen Politik in Syrien und Libyen festhält“, schreiben die Abgeordneten. Die Bundesregierung wird unter anderem aufgefordert, die Auslieferung aller Kriegswaffen, einschließlich des maritimen Bereichs, an die Türkei zu stoppen und die 2009 erteilte Genehmigung für einen Export von sechs Jagd-U-Booten der Klasse 214 des Herstellers ThyssenKrupp Marine Systems zu widerrufen. Außerdem soll sich die Bundesregierung auf europäischer Ebene für ein Waffenembargo der EU gegen die Türkei einsetzen.

Antrag der Linken

Die Fraktion Die Linke dringt auf ein Waffenembargo gegen die Türkei. Die Abgeordneten fordern die Bundesregierung auf, die Auslieferung aller Kriegswaffen, einschließlich Bauteile, technischer Komponenten und Know-how an die Türkei zu stoppen und sämtliche erteilte Genehmigungen zu widerrufen (19/24449). Das Exportverbot solle sich auch auf Güter und Know-how aus Deutschland erstrecken, die dem Aufbau einer türkischen Rüstungsindustrie dienen könnten. Auch dürfe die Bundesregierung in der EU ein generelles Waffenembargo gegen die Türkei nicht länger blockieren, sondern müsse sich aktiv dafür einsetzen.

Die Abgeordneten begründen ihre Forderung unter anderem mit dem Verweis auf eine aggressive Haltung der Türkei gegenüber EU-Ländern wie Griechenland und Zypern, einen „neo-osmanischen Großmachtanspruch, der sich von Nordafrika bis Zentralasien erstreckt“ sowie auf militärische Unterstützung für Kriegsparteien durch die Türkei und den Transfer islamistischer Dschihadisten in Kriegsgebiete, etwa nach Syrien, Libyen oder Berg-Karabach.

Gemeinsamer Antrag der Linken und Grünen

Gemeinsam dringen die Linksfraktion und die Grünen darauf, Schlupflöcher in den Rüstungsexportlinien zu schließen (19/14917). Die Bundesregierung solle deshalb per Gesetz festlegen, dass der Genehmigungsvorbehalt für die Technische Unterstützung in Drittstaaten (Staaten außerhalb von EU-, Nato- und Nato-gleichgestellten Staaten) für alle Fälle einer Endverwendung gilt, so die Abgeordneten. Darüber hinaus müssten die Investitionen deutscher Rüstungsunternehmen in ausländische Rüstungsunternehmen strikter kontrolliert werden.

Die Regelungslücken würden nicht durch die jüngst überarbeiteten Grundsätze für Rüstungsexporte geschlossen, heißt es zur Begründung. Sie könnten in der Praxis dazu führen, dass sich deutsche Rüstungsunternehmen an ausländischen beteiligen und eigene dorthin entsandte Mitarbeiter technische Unterstützung leisten. „Diese Kombination aus Ressourcen- bzw. Kapital- und Wissenszufluss ermöglicht beziehungsweise erleichtert es deutschen Unternehmen, im Ausland über ein Beteiligungsunternehmen Rüstungsgüter zu entwickeln, zu produzieren und unabhängig von deutschen Rüstungsexport und -kontrollvorschriften diese Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgüter auch in Kriegs- und Krisenregionen zu liefern“, erklären die Abgeordneten weiter. (ahe/pez/sas/28.01.2021)