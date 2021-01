Der 1. Untersuchungsausschuss („Breitscheidplatz“) wird in der kommenden Sitzungswoche die öffentliche Beweiserhebung beenden. Zum Abschluss sind für Donnerstag, 28. Januar 2021, die beiden ehemaligen Innenminister der Länder Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern, Ralf Jäger (SPD) und Lorenz Caffier (CDU) sowie der Berliner Innenstaatssekretär Torsten Akmann als Zeugen geladen. Die öffentliche Vernehmung unter Vorsitz des Abgeordneten Klaus-Dieter Gröhler (CDU/CSU) beginnt um 12 Uhr. Wie bereits in der ersten Sitzungswoche des neuen Jahres versammelt sich der Ausschuss nicht im Europasaal, sondern im Raum 2.600 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Unter Dauerbeschuss der Oppositionsfraktionen

Nach dem Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz stand der damalige nordrhein-westfälische Innenminister Jäger auch mit Blick auf die im Mai 2017 bevorstehende Landtagswahl unter Dauerbeschuss der Oppositionsfraktionen. Der Attentäter Anis Amri war im Kreis Kleve als Asylbewerber registriert und hatte sich bis Februar 2016 überwiegend und auch danach immer wieder in Nordrhein-Westfalen aufgehalten.

Den Polizeibehörden des Landes war er bereits Ende Oktober 2015 als gefährlicher Islamist aufgefallen. Dem damals zuständigen Landesinnenminister Jäger erwuchs daraus der Vorwurf, untätig geblieben zu sein, obwohl er alle Möglichkeiten gehabt hätte, Amri rechtzeitig zu stoppen.

„Bis an die Grenzen des Rechtsstaats gegangen“

Jäger verteidigte sich mit dem Hinweis, den er in den ersten Monaten des Jahres 2017 in allen erdenklichen Variationen vortrug, er sei im Fall Amri „bis an die Grenzen des Rechtsstaats gegangen“. Im Düsseldorfer Landtag versicherte er zwei Wochen nach dem Attentat: „Die Behörden haben bis an die Grenze des Erlaubten alles getan, was rechtlich möglich war. Trotzdem konnte der schreckliche Anschlag nicht verhindert werden.“

Zweifel an dieser Darstellung blieben. So lautete eine Frage, die Jäger voraussichtlich auch in der Sitzung am 28. Januar zu hören bekommen wird, warum er im März 2016 der Anregung seines Landeskriminalamts nicht gefolgt ist, gegen Amri eine „Abschiebungsanordnung“ nach Paragraf 58a des Aufenthaltsgesetzes zu erlassen. Dies ist dem Wortlaut des Gesetzes zufolge „ohne vorhergehende Ausweisung“ dann möglich, wenn „aufgrund einer auf Tatsachen gestützten Prognose“ von einem Ausländer eine „besondere Gefahr für die Sicherheit“ der Bundesrepublik „oder eine terroristische Gefahr“ zu befürchten ist.

„Zu hohe juristische Hürden“

Der seit 2004 geltende Paragraf 58a war damals noch nie angewandt worden. Der Vorstoß des Düsseldorfer Landeskriminalamts kam in der Sicherheitskonferenz des nordrhein-westfälischen Innenministeriums sowie im Gemeinsamen Terrorismus-Abwehrzentrum (GTAZ) von Bund und Ländern zur Sprache.

Nach Darstellung Jägers wurden die juristischen Hürden, Amri auf diesem Wege loszuwerden, dort allerdings als zu hoch bewertet. Der Umstand allein, dass ein Ausländer als „Gefährder“ gelte, reiche nicht aus. Nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz brachte Niedersachsen im Februar 2017 als erstes Bundesland zwei Islamisten nach Paragraf 58a außer Landes.

Fragen an Lorenz Caffier

Der Christdemokrat Caffier war bis zu seinem Rücktritt im November 2020 fast anderthalb Jahrzehnte lang Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern gewesen. Er soll sich über eine Affäre äußern, die im Oktober 2019 ruchbar wurde und den Ausschuss seit dem vorigen Herbst beschäftigt. Demnach hat der Schweriner Verfassungsschutz im Frühjahr 2017 Hinweise eines in Berlin tätigen V-Mannes auf mögliche Mittäter Amris unterschlagen. Der Informant hatte gemeldet, Amri habe den Anschlag im Auftrag und mit Unterstützung eines kriminellen arabischstämmigen Clans in Berlin begangen.

Der Leiter der Verfassungsschutzabteilung im Schweriner Innenministerium, Reinhard Müller, hat deswegen kürzlich seinen Hut nehmen müssen. Von Caffier, seinem ehemaligen obersten Vorgesetzten, werden die Abgeordneten erfahren wollen, ob ihm der Vorgang bekannt war.

Mit Fragen der inneren Sicherheit befasst

Der Berliner Staatssekretär Akmann hätte bereits am 10. Dezember 2020 aussagen sollen, war indes aus familiären Gründen verhindert. Der heute 55-jährige Jurist war seit dem Jahr 2000 in verschiedenen Funktionen im Bundesinnenministerium und im Kanzleramt mit Fragen der inneren Sicherheit befasst, bevor Innensenator Andreas Geisel ihn wenige Tage vor dem Anschlag im Dezember 2016 in seine Behörde berief.

Geisel selbst hat der Ausschuss am 17. Dezember 2020 gehört. Nach seinen Worten haben Polizei und Staatsschutz in Berlin seit dem Breitscheidplatz-Attentat an Schlagkraft und Abwehrbereitschaft erheblich zugelegt. (wid/19.01.2021)

Zeit: Donnerstag, 28. Januar 2021, 12 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.600

