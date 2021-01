Der Schmerzmittelkonsum im Sport und in der Gesellschaft ist Thema einer öffentlichen Anhörung des Sportausschusses am Mittwoch, 27. Januar 2021. Die Sitzung unter der Leitung von Dagmar Freitag (SPD) beginnt um 14 Uhr im Sitzungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses in Berlin und dauert eineinhalb Stunden.

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.