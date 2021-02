Liveübertragung: Donnerstag, 11. Februar, 13.45 Uhr

Ohne vorherige abschließende Aussprache stimmt der Bundestag am Donnerstag, 11. Februar 2021, über eine Reihe von Vorlagen abgestimmt:

Öffentliche Anhörungen: Der Bundestag stimmt über einen Antrag (19/23115) der Fraktion Die Linke mit der Forderung nach einer konkreten Frist für die Ansetzung öffentlicher Anhörungen ab. Die Geschäftsordnung des Bundestags enthalte bislang keine ausdrücklich geregelte Fristvorgabe für Anhörungen, heißt es der Fraktion. Dies gelte auch für die durch eine Minderheit verlangte Anhörung. Die Mehrheit im Ausschuss könne damit den Termin für die Anhörung gegen den Minderheitswillen hinauszögern. Die Abgeordneten fordern in ihrem Antrag, eine Anhörung müsse auf Verlangen einer Minderheit im Ausschuss spätestens innerhalb von zehn Sitzungswochen nach der Beschlussfassung stattfinden. Der Abstimmung liegt eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung (19/26082) zugrunde.

Beschlüsse zu Petitionen: Der Bundestag stimmt zudem 17 Beschlussempfehlungen des Petitionsausschusses zu Petitionen ab, die beim Bundestag eingegangen waren und vom Petitionsausschuss beraten worden sind. Es handelt sich um die Sammelübersichten 780 bis 796 (19/26250, 19/26251, 19/26252, 19/26253, 19/26254, 19/26255, 19/26256, 19/26257, 19/26258, 19/26259, 19/26260, 19/26261, 19/26262, 19/26263, 19/26264, 19/26265, 19/26266).

Petition zur Vergütung und Kontrolle in der Pflege

Darunter befindet sich auch eine Petition mit der Forderung, die Arbeit im sozialen und pflegerischen Bereich wesentlich besser zu vergüten sowie die Arbeitsbedingungen zu beobachten und zu kontrollieren. Aus Sicht der Petenten weisen die aktuellen Zustände erhebliche Mängel „hinsichtlich Personalstand und Aufgabenzahl pro Person“ auf. Soziale Berufe wie Erzieherinnen und Erzieher sowie Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger seien die Grundlage in der Bevölkerung für Ausbildung und Pflege, heißt es in der Petition. Die Aufgabenvielfalt steige in regelmäßigen Abständen, ohne dass die Vergütung entsprechend angepasst werde. Daher solle die Vergütung auf mindestens 3.000 Euro brutto im Monat angehoben werden, wird gefordert.

Die durch den Petitionsausschuss verabschiedete Beschlussempfehlung sieht nun vor, die Petition dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales „als Material“ zu überweisen, „soweit es um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen im pflegerischen und sozialen Bereich geht“, und das Petitionsverfahren „im Übrigen abzuschließen“. Den Verfahrensgrundsätzen des Petitionsausschusses zu Folge bedeutet dies, dass die Bundesregierung die Petition unter Beachtung der erwähnten Einschränkung „in die Vorbereitung von Gesetzentwürfen, Verordnungen oder anderen Initiativen oder Untersuchungen einbeziehen soll“.

Konzertierte Aktion Pflege gegen Personalmangel

In der Begründung zu seiner Beschlussempfehlung verweist der Ausschuss auf das am 24. Oktober 2019 beschlossene Gesetz für bessere Löhne in der Pflege (Pflegelöhneverbesserungsgesetz). Es diene der Umsetzung der im Rahmen der Konzertierten Aktion Pflege (KAP) vereinbarten Maßnahmen. „In der Konzertierten Aktion Pflege wurden unter Einbeziehung aller relevanten Akteure in der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege Maßnahmen und Empfehlungen erarbeitet, um die Arbeitsbedingungen und Verdienstmöglichkeiten in diesem Bereich zu verbessern, Pflegekräfte in der Pflege zu halten und ergänzend auch Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen“, schreiben die Abgeordneten. Dadurch solle der zunehmende Personalmangel in den Pflegeberufen eingedämmt werden.

Die Vierte Pflegekommission, deren Berufung noch vor Inkrafttreten des Pflegelöhneverbesserungsgesetzes als nichtständiges Gremium erfolgt sei, habe am 28. Januar 2020 eine Empfehlung über neue, verbesserte Mindestarbeitsbedingungen für die Pflegebranche beschlossen, heißt es weiter. Der Beschluss sei vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales durch die Vierte Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen für die Pflegebranche vom 22. April 2020 umgesetzt worden.

Ordnungsgemäße Zahlung der Branchenmindestlöhne

Zur Kontrolle der Arbeitsbedingungen im sozialen und pflegerischen Bereich, heißt es in der Beschlussempfehlung: Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung (FKS) prüfe im Rahmen ihrer Zuständigkeiten nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz die Einhaltung deutscher Arbeits- und Sozialvorschriften – unter anderem auch die ordnungsgemäße Zahlung der Branchenmindestlöhne nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz wie die Mindestlöhne in der Pflegebranche.

Mit dem Gesetz gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch sei die FKS gestärkt und mit zusätzlichen Prüfungs- und Ermittlungskompetenzen ausgestattet worden. Ziel des Gesetzes sei es, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer noch besser vor illegalen Lohnpraktiken und Arbeitsausbeutung zu schützen und Schwarzarbeit, Sozialleistungsmissbrauch und illegaler Beschäftigung insgesamt noch konsequenter entgegenzuwirken. Zur Wahrnehmung der im Gesetz vorgesehenen neuen Aufgaben und Kompetenzen solle eine signifikante Stärkung des Personals in der Zollverwaltung erfolgen. „Dabei sollen perspektivisch allein rund 3.500 Stellen zusätzlich für die FKS geschaffen werden“, teilt der Petitionsausschuss mit. (hau/eis/02.02.2021)