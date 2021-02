Liveübertragung: Donnerstag, 11. Februar, 13.55 Uhr

Der Bundestag berät über die Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der Mission der Vereinten Nationen in der Republik Südsudan (UNMISS) am Donnerstag, 11. Februar 2021. Die Bundesregierung will dazu einen Antrag vorlegen.

Das aktuelle Mandat für die Bundeswehrbeteiligung an der Friedensmission im Südsudan endet im März 2021. Es sieht vor, bis zu 50 Soldatinnen und Soldaten einzusetzen. Sie sollen „Führungs-, Verbindungs-, Beratungs-, Beobachtungs- und Unterstützungsaufgaben“ wahrnehmen. Auch sollen sie Hilfe leisten bei technischer Ausrüstung und Ausbildung der Truppen anderer Nationen sowie für die Vereinten Nationen. Bereitgestellt wird derzeit neben entsprechenden Experten auch Einzelpersonal zur Verwendung in den Stäben und Hauptquartieren der Friedensmission. Die eingesetzten Kräfte haben zur Durchsetzung ihrer Aufträge auch das Recht, militärische Gewalt anzuwenden. (ahe/hau/01.02.2021)