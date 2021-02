Der Bundestag hat am Freitag, 12. Februar 2021, in erster Lesung den Entwurf von CDU/CSU uns SPD für ein drittes Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (drittes Corona-Steuerhilfegesetz, 19/26544) debattiert und im Anschluss zur federführenden Beratung an den Finanzausschuss überwiesen.

Gesetzentwurf von CDU/CSU und SPD

Zur weiteren Bekämpfung der Corona-Folgen und Stärkung der Binnennachfrage wollen Union und SPD folgende steuerlichen Maßnahmen umsetzen: Die Gewährung des ermäßigten Umsatzsteuersatz in Höhe von sieben Prozent für erbrachte Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen mit Ausnahme der Abgabe von Getränken soll über den 30. Juni 2021 hinaus befristet bis zum 31. Dezember 2022 verlängert werden.

Für jedes im Jahr 2021 kindergeldberechtigte Kind soll zudem ein Kinderbonus von 150 Euro gewährt werden. Den steuerlichen Verlustrücktrag will die Koalition für die Jahre 2020 und 2021 nochmals erweitern und auf zehn Millionen Euro (20 Millionen Euro bei Zusammenveranlagung) angehoben. Dies soll auch für die Betragsgrenzen beim vorläufigen Verlustrücktrag für 2020 gelten. (vom/12.02.2021)