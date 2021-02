Liveübertragung: Donnerstag, 11. Februar, 13.40 Uhr

Ohne Aussprache stimmt der Bundestag am Donnerstag, 11. Februar 2021, über die Überweisung einer Reihe von Vorlagen zur weiteren Beratung in die Ausschüsse ab:

Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung

Ordnungsgeld: Die Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD kündigen einen Gesetzentwurf zur Änderung des Abgeordnetengesetzes an, der eine Einführung eines Ordnungsgeldes vorsieht. Die Vorlage soll federführend im Geschäftsordnungsausschuss beraten werden.

Ernährung und Landwirtschaft

Nutzhanf: Die Potenziale des Nutzhanfanbaus voll ausschöpfen wollen die Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke in einem gemeinsamen Antrag (19/25883). Die Abgeordneten fordern die Bundesregierung auf, einen Gesetzesentwurf vorzulegen, um Nutzhanf und daraus hergestellte Produkte sowie Extrakte aus dem Anwendungsbereich des Betäubungsmittelgesetzes herauszunehmen. Außerdem soll der THC-Grenzwert für Nutzhanf auf mindestens 0,6 Prozent in der Trockenmasse angepasst werden, um eine Unterscheidung zwischen Nutzhanf und Hanf zur Gewinnung von Marihuana als Rauschmittel zu ermöglichen. Zudem sollen die Richtwerte für Produkte aus Nutzhanf sinnvoll angepasst werden. Die Vorlage soll zur federführenden Beratung an den Landwirtschaftsausschuss überwiesen werden.

Bundesförderfonds: Die Bundesregierung soll einen Bundesförderfonds für Forschung und Lehre im ländlichen Raum auflegen. Das fordert die Fraktion Die Linke in einem vorgelegten Antrag (19/26297). Dazu soll ab der 20. Legislaturperiode ein zweckgebundener ressortübergreifender Förderfonds aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“, der Gemeinschaftsaufgabe „Agrarstruktur und Küstenschutz“ sowie aus Förderprogrammen des Bundesministeriums für Verkehr und Infrastruktur und des Ministeriums des Inneren, für Bau und Heimat eingerichtet werden. Die Vorlage soll zur federführenden Beratung an den Landwirtschaftsausschuss überwiesen werden.

Wirtschaft und Energie

Telekommunikationsmodernisierungsgesetz I: Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen will einen Antrag vorlegen, der zum Ausbau der digitalen Infrastruktur beitragen und eine Grundversorgung garantieren soll. Die Vorlage soll zur federführenden Beratung an den Wirtschaftsausschuss überwiesen werden.

Telekommunikationsmodernisierungsgesetz II: Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen kündigt einen Antrag an, der den Schutz von Verbraucherinnen und Verbrauchern im Rahmen des Telekommunikationsmodernisierungsgesetz in den Mittelpunkt stellen soll. Die Vorlage soll zur federführenden Beratung an den Wirtschaftsausschuss überwiesen werden.

Telekommunikationsmodernisierungsgesetz III: Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen kündigt einen Antrag an, der den Datenschutz, die IT-Sicherheit und die Bürgerrechte im Rahmen des Telekommunikationsmodernisierungsgesetz sichern soll. Die Vorlage soll zur federführenden Beratung an den Wirtschaftsausschuss überwiesen werden.

(eis/01.02.2021)