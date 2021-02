Der 3. Untersuchungsausschuss („Wirecard“) vernimmt in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 11. Februar 2021, sechs Zeugen, darunter den hessischen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Bündnis 90/Die Grünen). Die Sitzung unter Leitung von Kay Gottschalk (AfD) beginnt um 10.30 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Zeit: Donnerstag, 11. Februar 2021, 10.30 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

Interessierte Besucher können sich unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums bis Mittwoch, 10. Februar 2021, 12 Uhr, im Sekretariat des Untersuchungsausschusses anmelden (E-Mail: 3.untersuchungsausschuss@bundestag.de). Zum Eintritt muss ein Personaldokument mitgebracht werden. In den Gebäuden des Deutschen Bundestages muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Für die Öffentlichkeit werden Bild und Ton der Sitzung in den Sitzungssaal E 800 des Paul-Löbe-Hauses übertragen.

Liste der geladenen Zeugen

Prof. Dr. Edgar Ernst , Präsident der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung

, Präsident der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung Andreas Mitschke , Leiter der Handelsüberwachungsstelle der Frankfurter Wertpapierbörse und der Terminbörse Eurex Deutschland ( HÜSt)

, Leiter der Handelsüberwachungsstelle der Frankfurter Wertpapierbörse und der Terminbörse Eurex Deutschland ( HÜSt) Tarek Al-Wazir , Staatsminister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung des Landes Hessen

, Staatsminister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung des Landes Hessen Herbert Strunz

Dr. Toni Kapfelsperger , Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie

, Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie Hans Martin Lang, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Bonn