Der Bundestag hat am Freitag, 26. Februar 2021, den Gesetzentwurf der Bundesregierung „zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung“ (Gesundheits­versorgungs­weiter­entwicklungs­gesetz, 19/26822) erstmals eine Stunde lang debattiert und im Anschluss zusammen mit einem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Mehr Transparenz und mehr Anreize für eine bessere Versorgung im Wettbewerb der gesetzlichen Krankenversicherungen“ (19/26889) zur weiteren Beratung an den federführenden Gesundheitsausschuss überwiesen.

Mit umfangreichen gesetzlichen Änderungen will die Bundesregierung Qualität und Transparenz in der medizinischen Versorgung verbessern. Ihr Gesetzentwurf sieht neue Vorgaben für den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) und mehr Rechte für Krankenversicherte vor sowie Reformen in Krankenhäusern und Hospizen. In der Debatte gab es daran deutliche Kritik von Seiten der Oppositionsfraktionen, die entweder vor neuer Bürokratie warnten (FDP), nachhaltige strukturelle Veränderungen vermissten (Grüne und Linke) oder der Bundesregierung absprachen, das Prinzip des Qualitätsmanagements verstanden zu haben (AfD).

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Zu den Regelungen des Entwurfs: Für den G-BA werden Befugnisse und Fristen präzisiert. Qualitätsverträge sollen die bisherigen Qualitätszu- und -abschläge ersetzen. In Krankenhäusern können künftig klinische Sektionen zur Qualitätssicherung über einen Zuschlag refinanziert werden. Auch sollen einrichtungsbezogene Vergleiche in der ambulanten und stationären Versorgung sowie von Rehabilitationseinrichtungen der gesetzlichen Krankenversicherung veröffentlicht werden.

Die Versicherten werden an mehreren Stellen entlastet. So wird der Anspruch auf eine Zweitmeinung auf weitere planbare Eingriffe, die der G-BA festlegt, erweitert. Zudem werden Vorsorgeleistungen in anerkannten Kurorten von einer Ermessens- in eine Pflichtregelung umgewandelt. Für Patienten mit starkem Übergewicht (Adipositas) wird ein strukturiertes Behandlungsprogramm (DMP) eingeführt.

In der privaten Krankenversicherung wird im Notlagentarif ein Direktanspruch der Leistungserbringer gegenüber dem Versicherer auf Leistungserstattung eingeführt. Im Krankenhaus wird ein einheitliches Ersteinschätzungsverfahren für die ambulante Notfallbehandlung eingeführt. Das Verfahren soll Voraussetzung sein für die Abrechnung ambulanter Notfallleistungen. Krankenkassen sollen sich künftig gemeinsam mit kommunalen Trägern am Aufbau und der Förderung von regionalen Hospiz- und Palliativnetzwerken beteiligen. Für die ambulante Kinderhospizarbeit soll eine gesonderte Rahmenvereinbarung gelten.

Weiterhin neu geregelt wird ein verpflichtender Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung für Vertragsärzte im Fünften Buch Sozialgesetzbuch (SGB V, Krankenversicherung). Gesundheitsstatistiken sollen weiterentwickelt werden. Die Modellklauseln zur Erprobung akademischer Ausbildungsangebote in der Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie werden bis Ende des Jahres 2026 verlängert.

Minister: Es geht um Qualität

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) betonte, das Gesetz solle die Voraussetzungen dafür schaffen, das Gesundheitssystem langfristig besser zu machen. „Es geht nicht um Sparen oder Schließen. Es geht um Qualität“, sagte er in Bezug auf die geplante Schwerpunktversorgung.

„Es muss nicht jedes Krankenhaus jede Station haben.“ Gleichzeitig gute Versorgung in der Fläche zu garantieren, sei dazu kein Widerspruch, so der Minister.

SPD: Wir wollen eine lückenlose Versorgung

Sabine Dittmar (SPD) sagte, die Koalition wolle die „lückenlose Versorgung“ der Bürger gewährleisten.

Der Zugang zu ambulanten und stationären Vorsorgeuntersuchungen nütze nicht nur dem Einzelnen, sondern mache durch das Vermeiden von Krankheiten auch gesamtgesellschaftlich Sinn.

CDU/CSU: Die Zahlen bei Adipositas sind absolut dramatisch

Dietrich Monstadt (CDU/CSU) stellte fest, dass die Einführung eines strukturierten Behandlungsprogramms für Adipositas längst überfällig gewesen sei, denn die Zahlen in diesem Bereich „sind absolut dramatisch“. Er verwies darauf, dass bereits 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen übergewichtig, davon fast sechs Prozent adipös seien.

„Häufig stehen Menschen mit Adipositas einer medizinischen Unterversorgung gegenüber, die Krankheit werde zu spät festgestellt und dann nur schleppend behandelt“, sagte Monstadt.

AfD: Regierung versteht Qualitätsmanagement nicht

Dr. Robby Schlund (AfD) kritisierte den Umgang mit Qualitätsmanagementprozessen. So sei es nicht möglich, die Qualitätsmanagementsysteme von Ärzten und Krankenhäusern zu vergleichen. „Die Fehler aber, die Sie mit diesem System ausradieren wollen, sind systemimmanent“, so Schlund.

Er kritisierte außerdem das Einschätzungsverfahren in der Notfallversorgung, denn es gebe bereits ein gut funktionierendes System in den Krankenhäusern.

FDP: Es darf nicht mehr Bürokratie rauskommen

Prof. Dr. Andrew Ullmann (FDP) bezeichnete den Gesetzentwurf als längst überfällig, aber noch nicht ausreichend.

„Leider“ konzentriere sich die Reformdebatte zu häufig auf die Frage der Kosten, aus dieser Spirale müsse man ausbrechen, betonte er. Ullmann warnte, die Vorhaben dürften nicht zu mehr Bürokratie im Gesundheitswesen führen.

Linke: Details statt grundlegende Reformen

Harald Weinberg (Die Linke) bezeichnete das Gesetz als „Spahns Resterampe“, weil hier alle Vorhaben des Koalitionsvertrags gebündelt würden, die bisher noch offen seien. Zum Thema Transparenz sagte er, es sei zwar gut, dass dadurch der Personalnotstand für alle sichtbar werde, doch dies beende diesen Zustand ja nicht.

Weinberg warf Union und SPD vor, sich zu oft im Klein-Klein aufzuhalten anstatt nachhaltige strukturelle Reformen anzugehen und sich endlich von dem Grundsatz zu verabschieden, dass Krankenhäuser Gewinne machen müssen.

Grüne: Qualitätssicherung und Transparenz reichen nicht

Maria Klein-Schmeink (Bündnis 90/Die Grünen) kritisierte, das Gesetz gleiche mehr einem Puzzle aus unübersichtlich vielen Teilen als dass es die Gesundheitsversorgung wirklich grundsätzlich verbessere.

„Sie können noch so viele Baustellen im Bereich der Qualitätssicherung aufmachen oder Transparenzvorgaben machen. Wenn Sie es nicht schaffen, diese einzubinden in grundlegende Reformen, sowohl bei der Krankenhausversorgung als auch bei der Krankenhausplanung, dem Entgeltsystem und bei den Investitionskosten, werden Sie gute Qualität in der Versorgung nicht sicherstellen können“, sagte die Grünen-Abgeordnete.

Antrag der Grünen

Die Grünen fordern in ihrem Antrag (19/26889) die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen, durch den ein unabhängiges Monitoring etabliert wird, um es den Krankenversicherten zu ermöglichen, eine informierte Entscheidung zur Auswahl ihrer Krankenkassen zu treffen. Das Monitoring solle durch geeignete Kriterien eine Bewertung und den Vergleich der Versorgungsleistung und -qualität von Krankenkassen erlauben und den Versicherten in einem Portal zugänglich machen. Es gebe eine Berichtspflicht für alle Krankenkassen, die vor allem Angaben zu deren Genehmigungsverhalten und zur Versichertenzufriedenheit umfasst

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen solle darüber hinaus beauftragt werden, ein Gutachten über Anreize und Instrumente vorzulegen, mit denen beispielsweise das besondere Engagement von Krankenkassen für Patientengruppen mit besonderem Behandlungsbedarf belohnt wird oder Krankenkassen zum Abschluss von sektorübergreifenden Versorgungsverträgen bewegt werden. (che/hau/26.02.2021)