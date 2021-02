Sechs Zeugen will der 3. Untersuchungsausschuss („Wirecard“) am Donnerstag, 25. Februar 2021, in öffentlicher Sitzung befragen. Die Zeugenvernehmung unter Vorsitz von Kay Gottschalk (AfD) beginnt um 10.30 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Der erste Zeuge Rainer Wexeler ist ein ehemaliges Vorstandsmitglied der Wirecard Bank AG. Mario Vinke, der zweite Zeuge, ist Leiter der Internen Revision der Wirecard Bank AG. Joachim du Buisson als dritter Zeuge ist Referent für die Interne Revision bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Franziska Folter, die vierte Zeugin, ist Sachbearbeiterin bei der Deutschen Bundesbank und Institutsbetreuerin der Wirecard Bank AG. Auf sie folgt als fünfter Zeuge Dr. Andreas Guericke, Zentralbereichsleiter Recht und Compliance bei der Deutschen Bundesbank. (vom/cfl/24.02.2021)

Zeit: Donnerstag, 25. Februar 2021, 10.30 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

Liste der geladenen Zeugen