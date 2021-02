Der Bundestag hat am Freitag, 12. Februar 2021, erstmals über einen Gesetzentwurf von CDU/CSU und SPD „zur Regelung einer Einmalzahlung der Grundsicherungssysteme an erwachsene Leistungsberechtigte und zur Verlängerung des erleichterten Zugangs zu sozialer Sicherung und des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes aus Anlass der Covid-19-Pandemie“ (19/26542) debattiert und im Anschluss zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Arbeit und Soziales überwiesen.

Gesetzentwurf von CDU/CSU und SPD

Mit einer Verlängerung des vereinfachten Zugangs zu den Grundsicherungssystemen sowie der erleichterten Vermögensprüfung im Kinderzuschlag bis zum 31. Dezember 2021 wollen Union und SPD mit diesem sogenannten „Sozialschutz-Paket III“ sicherstellen, dass diejenigen, die weiterhin unter den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie leiden, auch künftig möglichst einfach und schnell die nötige Unterstützung erhalten. Zudem sollen die Sonderregelungen zu den Bedarfen für gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in Schulen, Kindertagesstätten und Werkstätten für behinderte Menschen bis zum 30. Juni 2021 verlängert werden.

Darüber hinaus sollen erwachsene Leistungsberechtigte der sozialen Mindestsicherungssysteme eine einmalige finanzielle Unterstützung in Höhe von 150 Euro je Person für das erste Halbjahr 2021 erhalten. Der besondere Sicherstellungsauftrag des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes solle bis zum 30. Juni 2021 verlängert werden. Zur Abmilderung der aus Sicht der Koalition erheblichen negativen wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Covid-19-Pandemie für Versicherte wie für abgabepflichtige Unternehmen solle im Künstlersozialversicherungsgesetz geregelt werden, dass ein Unterschreiten des für eine Versicherung mindestens erforderlichen Jahreseinkommens von 3.900 Euro auch im Jahr 2021 keine negativen Auswirkungen auf den Versicherungsschutz in der Künstlersozialversicherung hat. (vom/12.02.2021)