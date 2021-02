Die Eckpunkte einer Datenstrategie der Bundesregierung stehen im Mittelpunkt einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses Digitale Agenda am Mittwoch, 24. Februar 2021. Die Sitzung unter Vorsitz von Manuel Höferlin (FDP) beginnt um 16 Uhr im Anhörungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses in Berlin und dauert etwa zwei Stunden. Die Anhörung sollte ursprünglich am 25. November 2020 stattfinden, war damals aber abgesagt worden.

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de übertragen.