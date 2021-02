Die Linke will Patente für Impfstoffe freigeben. Mit ihrem Antrag (19/25787) setzt sich der Ausschuss für Gesundheit am Mittwoch, 24. Februar 2021, in einer öffentlichen Anhörung auseinander. Die Sitzung unter Leitung von Erwin Rüddel (CDU/CSU) beginnt um 15.15 Uhr im Sitzungssaal E 300 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert eineinhalb Stunden.

Die Sitzung wird am Donnerstag, 25. Februar, ab 14 Uhr zeitversetzt im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Antrag der Linken

„Weder wirtschaftliche noch nationale Interessen dürfen die Bekämpfung der Pandemie beeinträchtigen“, schreibt Die Linke. Ihr Antrag zielt darauf ab, die Produktionskapazitäten für Impfstoffe gegen Covid-19 zu erhöhen. So gelte es, „Patentinhaber und Hersteller zur Vergabe von Lizenzen und zum Transfer des technologischen Know-hows zu veranlassen“.

Hierzu sollten alle gesetzlichen Möglichkeiten ausgeschöpft werden, schreibt die Fraktion an die Adresse der Bundesregierung. Zugleich müsse der Zugang zu den entsprechend benötigten biologischen Ressourcen sichergestellt werden, heißt es. (ste/08.02.2021)