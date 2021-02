Mit dem Kinderkrankengeld befasst sich der Ausschuss für Gesundheit am Mittwoch, 24. Februar 2021, in einer öffentlichen Anhörung. Dazu liegen Anträge der FDP und von Bündnis 90/Die Grünen sowie ein Gesetzentwurf der Linken vor. Die Sitzung unter Leitung von Erwin Rüddel (CDU/CSU) beginnt um 14 Uhr im Sitzungssaal E 300 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert eine Stunde.

Die Sitzung wird am Donnerstag, 25. Februar, ab 12 Uhr zeitversetzt im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Antrag der FDP

Nach dem Willen der FDP-Fraktion soll die Familienpolitik an die Bedingungen der Corona-Pandemie angepasst werden. In ihrem Antrag (19/21589) fordert sie die Bundesregierung auf, in turnusmäßigen Tagungen die verantwortlichen Führungskräfte im Bundesfamilienministerium eine aktuelle Lageeinschätzung zum Pandemiegeschehen vornehmen und Anpassungen von familienpolitischen Gesetzen und Regelungen vorschlagen zu lassen. Ebenso müsse das Familienministerium bei allen pandemiebedingten Krisensitzungen wie beispielsweise des sogenannten Corona-Kabinetts teilnehmen.

Die Liberalen sprechen sich zudem für Lohnentschädigungen aus, die im Fall von Einschränkungen des Regelbetriebs von Kitas, Schulen und anderen Kindertageseinrichtungen an die betroffenen Eltern für entfallenen Lohn gezahlt werden. Während der Corona-Krise sollen diese Lohnentschädigungen auch während der Kita- und Schulschließungen in der Ferienzeit gezahlt werden. Darüber hinaus soll die Beschränkung von Krankentagen pro Kind für Eltern während Epidemien von nationaler Tragweite ausgesetzt werden.

Antrag der Linken

Mit einer gesetzlichen Änderung des Anspruchs auf Freistellung und Entgeltfortzahlung bei Erkrankung der Kinder will die Linksfraktion zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen. Es seien gerade die alltäglichen, häufig und kurzfristig auftretenden Erkrankungen, die Eltern logistisch vor große Herausforderungen stellten, heißt es in ihrem Gesetzentwurf (19/22496).

Die jetzigen Regelungen seien insbesondere für alleinerziehende Eltern in prekärer Beschäftigung problematisch. Für sie greife häufig keine besondere tarifliche Regelung, die zeitliche Begrenzung des Krankengeldersatzanspruchs im Fünften Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) sei bei kleineren Kindern schnell erreicht.

Die Abgeordneten fordern, den Anspruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung wie auch die finanzielle Absicherung der Betreuung erkrankter Kinder im Entgeltfortzahlungsgesetz eigenständig zu regeln. Der Krankengeldanspruch gegenüber den gesetzlichen Krankenkassen solle entfristet werden.

Antrag der Grünen

Nach dem Willen der Grünen soll das Kinderkrankengeld und die Lohnfortzahlung im Fall erkrankter Kinder reformiert werden. In ihrem Antrag (19/22501) fordert die Fraktion die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen, durch den der Kinderkrankengeldanspruch von Eltern nach Paragraf 45 im SGB V bis zum Ende der Corona-Pandemie auf jährlich 20 Tage pro Kind und Elternteil und nach dem Ende der Pandemie auf jährlich 15 Tage pro Kind und Elternteil angehoben werden. Bei Alleinerziehenden solle der Anspruch auf 40 beziehungsweise 30 Tage pro Kind erhöht werden.

Die Altersgrenze der Kinder solle dabei von zwölf auf 14 Jahre angehoben werden. Zudem solle für Eltern, deren Kinder sich in den ersten zwei Jahren der Betreuung in der Kindertagesbetreuung befinden ein höherer Anspruch auf Kinderkrankengeld gelten, ebenso für Eltern behinderter und chronisch kranker Kinder. Selbstständige in der gesetzlichen Krankenversicherung sollen ab dem ersten Krankheitstag ihres Kindes Anspruch auf Kinderkrankengeld haben.

Zudem sprechen sich die Grünen dafür aus, dass im SGB V ein rechtlich bindender Anspruch für Eltern gegenüber dem Arbeitgeber auf Freistellung mit Lohnfortzahlung zur Betreuung ihres kranken Kindes eingeführt wird. Im Gegenzug soll der Erstattungsanspruch für den Arbeitgeber nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz auf die Lohnfortzahlung zur Betreuung eines kranken Kindes ausgeweitet werden. Darüber hinaus sollen Eltern erst ab dem vierten Krankheitstag ihres Kindes dem Arbeitgeber und der Krankenkasse ein ärztliches Attest vorlegen müssen.

Leistungszeitraum auf 2021 ausgedehnt

Der Bundestag hatte am 14. Januar 2021 das sogenannte GWB-Digitalisierungsgesetz (GWB: Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, 19/23492, 19/24439, 19/24795 Nr. 1.1) in der vom Wirtschaftsausschuss geänderten Fassung (19/25868) beschlossen und dabei auch das Dritte und das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch (SGB III, V) geändert. Damit wurde der Leistungszeitraum für die Inanspruchnahme von Kinderkrankengeld aufgrund der andauernden Covid-19-Pandemie auf das Jahr 2021 ausgedehnt. Gesetzlich versicherte Eltern können im Jahr 2021 pro Kind und Elternteil 20 statt zehn Tage Kinderkrankengeld beantragen, insgesamt bei mehreren Kindern maximal 45 Tage. Für Alleinerziehende erhöht sich der Anspruch um 20 auf 40 Tage pro Kind und Elternteil, maximal bei mehreren Kindern auf 90 Tage. Diese neue Regelung gilt rückwirkend seit dem 5. Januar.

Gründe für die Inanspruchnahme von Kinderkrankengeld können sein, dass die Schule, die Einrichtung zur Betreuung von Kindern (zum Beispiel Kita) oder die Einrichtung für Menschen mit Behinderungen geschlossen ist, pandemiebedingt ein Betretungsverbot ausgesprochen wurde, die Präsenzpflicht im Unterricht ausgesetzt ist, der Zugang zum Kinderbetreuungsangebot eingeschränkt wird oder das Kind auf Grund einer behördlichen Empfehlung die Einrichtung nicht besucht. Liegt einer dieser Gründe vor, muss dies der Krankenkasse nachgewiesen werden. Die Krankenkasse kann hierzu eine Bescheinigung der jeweiligen Einrichtung oder der Schule verlangen.

Anspruch besteht unabhängig von Homeoffice -Möglichkeit

Der Anspruch auf Kinderkrankengeld besteht unabhängig davon, ob die Arbeitsleistung nicht auch grundsätzlich im Homeoffice erbracht werden kann. Für die Zeit des Bezugs von Krankengeld nach dieser Regelung kann weder für das dem Kinderkrankengeldbezug zugrundeliegende Kind noch für ein anderes betreuungsbedürftiges Kind eine Entschädigungsleistung nach dem Infektionsschutzgesetz beansprucht werden kann.

Abgerechnet werden die zusätzlichen Leistungen über die Krankenkassen. Der Bund leistet zur Kompensation dieser Ausgaben zum 1. April 2021 einen zusätzlichen Bundeszuschuss zur Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds in Höhe von 300 Millionen Euro. (vom/08.02.2021)