Liveübertragung: Donnerstag, 4. März, 13.50 Uhr

Ohne vorherige abschließende Aussprache stimmt der Bundestag am Donnerstag, 4. März 2021, über eine Reihe von Vorlagen ab:

Allergien: Der Bundestag stimmt über je einen Antrag der FDP-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen gegen Allergien ab. Die FDP-Fraktion fordert in einem Antrag (19/24373) eine wirksame Vorbeugung gegen Allergien und Unverträglichkeiten. Im Laufe des Lebens erkrankten laut einer Studie rund 30 Prozent der Menschen in Deutschland an einer Allergie. Die Abgeordneten fordern unter anderem eine bessere Aufklärung und Prävention, eine frühzeitige Allergiediagnostik bei Kindern sowie die Kostenübernahme für ärztlich begleitete Ernährungstherapien bei Nahrungsmittelallergien und -unverträglichkeiten. Die Grünen-Fraktion fordert in einem Antrag (19/19865) ein Aktionsprogramm gegen die Volkskrankheit der Allergien. In der aktuellen Ausgabe „Weißbuch Allergie in Deutschland“ werde der Anteil der Bevölkerung, der unter allergischem Asthma, Heuschnupfen, Kontaktallergien, Nahrungsmittelallergien, Pollen-, Insektengift- oder Hausstaubmittelallergien leide, auf 20 bis 30 Prozent beziffert. Die Abgeordneten fordern unter anderem ein Aktionsprogramm zum effektiven Schutz der Bevölkerung vor Allergien, eine bessere Versorgung der Allergiker und eine Anpassung der Finanzierung der Diagnostik, Behandlung, Rehabilitation und Forschung an den Bedarf der Allergiker. Die Abstimmung soll auf Grundlage einer Beschlussempfehlung des Gesundheitsausschusses erfolgen.

Streitsachen: Der Bundestag stimmt über eine angekündigte Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses über die in der Übersicht 10 dem Deutschen Bundestag zugeleiteten Streitsachen vor dem Bundesverfassungsgericht ab.

Beschlüsse zu Petitionen: Der Bundestag stimmt über 16 Beschlussempfehlungen des Petitionsausschusses zu Petitionen ab, die beim Bundestag eingegangen waren und vom Petitionsausschuss beraten worden sind. Es handelt sich um die Sammelübersichten 806 bis 815 (19/26946, 19/26947, 19/26948, 19/26949, 19/26950, 19/26951, 19/26952, 19/26953, 19/26954, 19/26955, 19/26956, 19/26957, 19/26958, 19/26959, 19/26960, 19/26961).

Unterstützung von Musikern und Kleinkünstlern gefordert

Darunter befindet sich auch eine Petition mit der Forderung nach konkreten Hilfen sowie finanzieller Unterstützung für Musiker und Kleinkünstler aufgrund der Corona-Krise. Zur Begründung des Anliegens wird unter anderem angeführt, dass die aktuellen Hilfspakete der Bundesregierung in Form finanzieller Unterstützung für Kleinunternehmen den betroffenen Künstlern lediglich helfen würden, etwaige Fixkosten in Verbindung mit der Selbstständigkeit zu decken.

Dies betreffe etwa Miet- oder Energiekosten. Da aufgrund der notwendigen Maßnahmen durch das Infektionsschutzgesetz derzeit keine kulturellen Events stattfänden, seien die Künstler und Musiker jedoch in ihrer Existenz bedroht, schreiben die Petenten. Zwar hätten einige Bundesländer diese Problematik bereits erkannt und auch Künstlern Unterstützung angeboten. „Aber nur eine zentrale Unterstützung durch den Bund kann nachhaltig die Zukunft dieser Künstler auch bundesweit sichern“, heißt es in der Eingabe, die aus dem April 2020 stammt.

„Dem Anliegen ist teilweise entsprochen worden“

Die durch den Petitionsausschuss in seiner Sitzung am 24. Februar 2021 mit den Stimmen von CDU/CSU-, SPD- und AfD-Fraktion verabschiedete Beschlussempfehlung sieht nun vor, das Petitionsverfahren abzuschließen, „weil dem Anliegen teilweise entsprochen worden ist“. In der Begründung wird auf die „weitreichenden Maßnahmen“ der Bundesregierung verwiesen, die helfen sollen, laufende Kosten trotz des coronabedingten plötzlichen Wegbrechens eines Einkommens zu decken.

„Damit die Grundbedürfnisse des täglichen Lebens jeder und jedes Einzelnen, der durch die Corona-Krise in Not geraten ist, abgedeckt werden können, wurde der Zugang zur sozialen Grundsicherung befristet deutlich erleichtert“, heißt es in der Vorlage. Vermögen stehe der Inanspruchnahme von Grundsicherung aktuell nur dann entgegen, „wenn es erheblich und verwertbar ist“ – es also bei einer Einzelperson 60.000 Euro sowie für jede weitere Person in der Bedarfsgemeinschaft 30.000 Euro (bei Familien mit zwei Kindern also 150.000 Euro) überschreitet. „Wichtig dabei ist, dass selbstgenutztes Wohneigentum und Vermögen, das der Altersvorsorge dient, nicht berücksichtigt werden“, wird mitgeteilt.

Darüber hinaus plane die Bundesregierung einen Sonderfonds für die Kulturbranche. Unter anderem sollen damit Bonuszahlungen für Kulturveranstaltungen ermöglicht und das Risiko von Veranstaltungsplanungen in der unsicheren Zeit der Pandemie abgefedert werden.

Zusätzliche Haushaltsmittel zur Milderung der Corona-Auswirkungen

Weiterhin macht der Ausschuss darauf aufmerksam, dass bereits 2020 im Haushalt der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) eine Milliarde Euro zusätzlich zur Milderung der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Kulturbereich zur Verfügung gestellt worden sei. Im Rahmen des hieraus finanzierten Programms „Neustart Kultur“ würden mehr als 150 Millionen Euro für den Bereich Musik eingesetzt, unter anderem zur Unterstützung von Livemusikstätten, Musik-Festivals und -Veranstaltern sowie für Stipendien.

Von den Maßnahmen zur Erhaltung und Stärkung der Kulturinfrastruktur und den Nothilfen könnten auch freiberuflich Tätige und Solo-Selbstständige profitieren, „denen im Rahmen dieser Programme die Möglichkeit eröffnet wird, neue Projekte zu entwickeln, künstlerisch zu arbeiten und auch auftreten zu können“, heißt es in der Beschlussempfehlung. (hau/eis/27.02.2021)