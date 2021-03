Liveübertragung: Freitag, 5. März, 17.05 Uhr

Der Bundestag berät am Freitag, 5. März 2021, erstmals über einen Antrag der Fraktion Die Linke (19/27191), mit dem sie fordert, „CO 2 -Preise nicht den Mieterinnen und Mietern aufzubürden“. Abschließend beraten wird im Rahmen der halbstündigen Debatte zudem ein Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Mit dem CO 2 -Preis im Wärmebereich echte Lenkungswirkung erzielen“ (19/24432). Der Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen hat dazu eine Beschlussempfehlung (19/27286) vorgelegt.

Antrag der Linken

Die Fraktion Die Linke beschäftigt sich in ihrem Antrag (19/27191) mit den neuen CO 2 -Preisen auf fossile Brennstoffe. Statt von Mieterinnen und Mietern müssten diese vollständig von Vermieterinnen und Vermietern getragen werden, fordert die Fraktion. Zur Begründung heißt es: „Die zu unterstützende Forderung, die Gebäude in einen klimafreundlichen energetischen Zustand zu versetzen, muss an jene gerichtet werden, die diesen Zustand herbeiführen können.“ Denn Mieterinnen und Mieter entschieden zwar über die Temperatur in den Räumen, jedoch nicht über die Qualität der Gebäudehülle, die Effizienz ihrer Heizung oder die Brennstoffart.

Darüber hinaus stellt die Fraktion die Sinnhaftigkeit einer CO 2 -Bepreisung in den Sektoren Wärme und Verkehr grundsätzlich infrage. Sie habe kaum eine ökologische Lenkungswirkung, gehe aber zulasten eines Teils der ärmeren Haushalte. Die Fraktion fordert, an Stelle einer nationalen CO 2 -Bepreisung müssten alternative Instrumente gestärkt werden. Dies seien zum Beispiel klare ordnungsrechtliche Vorgaben, eine besser ausgestattete Förderkulisse und forcierte staatliche Infrastrukturmaßnahmen.

Abzustimmender Antrag der Grünen

In ihrem Antrag fordert die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, bei der CO 2 -Bepreisung im Wärmebereich mehr Augenmerk auf soziale Gerechtigkeit zu lenken. In vermieteten Gebäuden müssten Vermieter die Kosten einer CO 2 -Bepreisung der Wärmekosten tragen. Diese Forderung beziehe sich auf Wohnraum- und Gewerbemietverhältnisse. Bei steigendem CO 2 -Preis soll es den Abgeordneten zufolge Härtefallregelungen für Kleinvermieter geben.

Bei energetischen Modernisierungen im Bestand schlagen die Grünen eine Drittelregelung vor: Die Kosten sollen zwischen Vermieter, Mieter und dem Staat geteilt werden. So könne eine Absenkung der Modernisierungsumlage auf Mieter auf 1,5 Prozent erzielt werden. Auch eine Warmmietenneutralität sei damit unter bestimmten Voraussetzungen möglich.