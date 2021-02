Liveübertragung: Donnerstag, 4. März, 10.10 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 4. März 2021, über zwei Anträge der AfD, die zum ersten Mal auf der Tagesordnung stehen. Darin setzt sich die Fraktion für einen „Aufbruch Deutschland“ ein. Deutschland müsse „raus aus der Wirtschafts- und Lockdownkrise“, so der Titel des ersten Antrags (19/26895). Mit dem zweiten Antrag, den die AfD vorlegen wird, fordert sie eine „Senkung der Umsatzsteuer von 19 auf 15 Prozent beziehungsweise 7 Prozent auf 5 Prozent“. Für die Aussprache steht eine Stunde zur Verfügung. Anschließend ist vorgesehen, den ersten Antrag in den Ausschuss für Wirtschaft und Energie zu überweisen. Der zweite soll im Finanzausschuss weiterberaten werden.

Erster AfD-Antrag

Die AfD-Fraktion fordert in ihrem ersten Antrag (19/26895), Zahlungen an die EU zu kürzen, an der Energiewende zu sparen und abgelehnte Asylbewerber schneller abzuschieben. So sollten „Verlustquellen“ geschlossen und der Wirtschaft der Weg aus der Krise erleichtert werden, erklären die Abgeordneten. Risiken könnten abgebaut werden, indem die Haftungsketten der EU unterbrochen und „deutsche Risiken aus Budgethebelungen, wie beim Europäischen Fonds für strategische Investition, unterbunden werden“. Außerdem fordert die AfD ein Ende der Lockdown-Maßnahmen.

Zur Begründung heißt es unter anderem, Deutschland habe beim Umbau der Gesellschaft im Rahmen der Energiewende erhebliche Vorleistungen erbracht. Nun sollten andere Staaten nachziehen. (pez/sas/27.02.2021)