Liveübertragung: Mittwoch, 3. März, 17.10 Uhr

Der Bundestag erörtert am Mittwoch, 3. März 2021, in erster Lesung einen Gesetzentwurf der AfD-Fraktion zur Sicherstellung der Meinungsfreiheit in sozialen Netzwerken. Für die Aussprache ist eine halbe Stunde eingeplant. Anschließend soll die Vorlage zur weiteren Beratung in den federführenden Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz überwiesen werden. (sas/27.02.2021)