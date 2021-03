Der 3. Untersuchungsausschuss („Wirecard“) vernimmt in seiner öffentlichen Sitzung am Freitag, 19. März 2021, drei weitere Zeugen. Die Sitzung unter Leitung von Kay Gottschalk (AfD) beginnt um 9 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Als erster Zeuge wird Dr. Christian Orth aufgerufen, er ist Professional Practice Director bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY. Zweiter Zeuge ist Hubert Barth, ehemaliger Vorsitzender der Geschäftsführung von EY Deutschland. Als letzten Zeugen befragen die Abgeordneten Sven Hauke, Leader Banking & Capital Markets der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers International.

Auftrag des Untersuchungsausschusses

Der Bundestag hat am 1. Oktober 2020 auf Antrag der Fraktionen der FDP, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen die Einsetzung des 3. Untersuchungsausschusses mit den Stimmen der Oppositionsfraktionen bei Enthaltung der Koalitionsfraktionen beschlossen. Der neunköpfige Ausschuss soll das Verhalten der Bundesregierung und der ihr unterstehenden Behörden im Zusammenhang mit den Vorkommnissen um den inzwischen insolventen Finanzdienstleister Wirecard untersuchen.

Insbesondere für die nachrichtendienstlichen Aspekte des Untersuchungsauftrags hat der Ausschuss den ehemaligen Berliner Justizsenator und Bundestagsabgeordneten Wolfgang Wieland als Ermittlungsbeauftragten nach Paragraf 10 des Untersuchungsausschussgesetzes eingesetzt. Darüber hinaus steht er mit Blick auf den gesamten Untersuchungsauftrag potenziellen Hinweisgebern als Ansprechpartner zur Verfügung (ermittlungsbeauftragter.pa30@bundestag.de). (vom/12.03.2021)

Interessierte Zuhörer können sich unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums bis Mittwoch, 17. März 2021, 12 Uhr, beim Sekretariat des 3. Untersuchungsausschusses anmelden (E-Mail: 3.untersuchungsausschuss@bundestag.de).

Liste der geladenen Zeugen

Dr. Christian Orth , Professional Practice Director bei EY

, bei Hubert Barth , ehemaliger Vorsitzender der Geschäftsführung von EY Deutschland

, ehemaliger Vorsitzender der Geschäftsführung von Deutschland Sven Hauke, Leader Banking & Capital Markets, PricewaterhouseCoopers International