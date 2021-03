Liveübertragung: Freitag, 26. März, 12.25 Uhr

Der Bundestag debattiert am Freitag, 26. März 2021, in erster Lesung einen von den Fraktionen der CDU/CSU und SPD eingebrachten Gesetzentwurf zur Errichtung einer Bundesstiftung Gleichstellung (19/27839). Für die Beratung steht eine halbe Stunde zur Verfügung, bevor der Entwurf zur weiteren Beratung in den federführenden Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend überwiesen wird.

Ziel des Entwurfes ist die Einrichtung einer Stiftung, die Gleichstellung fördert. Diese soll Informationen bereitstellen, Gleichstellung in der Praxis stärken und innovative Ansätze entwickeln. Die Stiftung ist Teil der Gleichstellungsstrategie der Bundesregierung. Im Koalitionsvertrag hatten CDU, CSU und SPD verabredet, „strukturelle Hemmnisse“ für die Gleichstellung abzubauen und dafür eine ressortübergreifende Strategie zu entwickeln, die mit einem Aktionsplan umgesetzt werden soll. Federführend ist Bundesfrauenministerin Franziska Giffey (SPD), die die Strategie im Bundeskabinett vorgelegt hat. (sas/23.03.2021)