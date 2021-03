Liveübertragung: Freitag, 26. März, 14.20 Uhr

Der Bundestag berät am Freitag, 26. März 2021, in erster Lesung über einen von der Bundesregierung angekündigten Gesetzentwurf zur Stärkung des Fondsstandorts Deutschland. Für die Debatte ist eine halbe Stunde eingeplant. Dann soll die Vorlage zur weiteren Beratung in den federführenden Finanzausschuss überwiesen werden.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Mit dem Fondsstandortgesetz sollen laut Bundesregierung aufsichtsrechtliche und steuerliche Maßnahmen zur Stärkung des Fondsstandorts Deutschlands gebündelt werden. Neben der Anpassung an europarechtliche Vorgaben enthält der Gesetzentwurf weitere Vorschläge, um den Fondsstandort Deutschland attraktiver zu gestalten. So sieht der Entwurf unter anderem eine nationale Rechtsänderung im Umsatzsteuergesetz vor, mit der die Umsatzsteuerbefreiung auf die Verwaltung von Wagniskapitalfonds ausgedehnt wird. Im Einkommensteuergesetz soll der steuerfreie Höchstbetrag von derzeit 360 Euro auf 720 Euro angehoben werden, um die Attraktivität von Mitarbeiterkapitalbeteiligungen zu erhöhen.

Zudem soll eine steuerliche Regelung zur weiteren Förderung von Mitarbeiterkapitalbeteiligungen insbesondere bei Start-up-Unternehmen aufgenommen werden. Außerdem ist eine weitere Entbürokratisierung für Fondsverwalter vorgesehen – unter anderem durch die Abschaffung der Verwendung eines dauerhaften Datenträgers zur Information von Anlegern, die Abschaffung zahlreicher Schriftformerfordernisse und mehr Flexibilität für Fondsverwalter bei Änderungen von Fondsregeln. (sas/09.03.2021)