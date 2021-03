Ohne Aussprache entscheidet der Bundestag am Freitag, 26. März 2021, über den von dem AfD-Abgeordneten Stephan Brandner eingelegten Einspruch über einen Ordnungsruf, den er in der Plenarsitzung am Donnerstag, 25. März, vom amtierenden Präsidenten Wolfgang Kubicki erhielt.

Kubicki erteilte den Ordnungsruf während der Debatte über die Meinungsfreiheit in Sozialen Medien mit der Begründung, Brandner habe auf die Fraktion Die Linke gezeigt und diese zugleich als „sozialistische Mörderbande“ bezeichnet. Brandner weist den Vorwurf zurück. Dies sei nicht seine Wortwahl gewesen, so der Abgeordnete. (ste/26.03.2021)