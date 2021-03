Knapp zwei Monate nach dem formellen Ende der Beweisaufnahme wird der 1. Untersuchungsausschuss („Breitscheidplatz“) ein weiteres Mal zusammentreten. In der öffentlichen Zeugenvernehmung am Donnerstag, 25. März 2021, sollen Sachverständige zu Wort kommen, die sich seit September vorigen Jahres mit der Bewertung der nach dem Terroranschlag an der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche sichergestellten Spuren befasst haben. Die Befragung unter Vorsitz des Abgeordneten Klaus-Dieter Gröhler (CDU/CSU) beginnt planmäßig um 12 Uhr im Sitzungssaal 2.600 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Aspekte der Spurensicherung am Sattelschlepper

Zur Sprache kommen sollen drei unterschiedliche Aspekte der Spurensicherung am Sattelschlepper, den der Tunesier Anis Amri im Dezember 2016 in eine Budengasse des Weihnachtsmarkts auf dem Breitscheidplatz gelenkt hatte. Über das aufgefundene DNA-Material wird der Forensische Genetiker Privatdozent Dr. Cornelius Courts vom Universitätsklinikum in Kiel berichten.

Ein ´Mitarbeiter des schleswig-holsteinischen Landeskriminalamtes, Dr. Ulrich Gerstel, soll zum Thema Fingerabdrücke referieren. Mit der übergreifenden Frage, ob den Ermittlern des Bundeskriminalamts nach dem Anschlag wesentliche Fehler bei der Bewertung der Spurenlage unterlaufen sind, hat sich der Berliner Kriminalwissenschaftler Professor Christian Friedrich Matzdorf von der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) beschäftigt.

Sachverständige über Video zugeschaltet

Der Ausschuss hatte die drei Sachverständigen am 18. September 2020 mit der Anfertigung entsprechender Gutachten betraut, die seit der ersten Märzhälfte vorliegen. Der Kieler Forensische DNA-Analytiker Courts wurde dabei von einer Wissenschaftlichen Mitarbeiterin am Universitätsklinikum, der Expertin für DNA-Transfer Annica Gosch, unterstützt.

Am Gutachten des Berliner Kriminologen Matzdorf hat eine Kollegin an der HWR, Professorin Sandra Schmidt, mitgewirkt. In der Anhörung werden die Sachverständigen aus Schleswig-Holstein über Video zugeschaltet.

13 bis heute nicht zugeordnete DNA-Profile

Im Zuge der Beweiserhebung hatten insbesondere Abgeordnete der Opposition dem Bundeskriminalamt (BKA) vorgehalten, sichergestellte Spuren nicht vollständig oder nachlässig ausgewertet zu haben. In der Tat hatte in der Sitzung am 28. Mai 2020 ein Hauptkommissar aus dem BKA eingeräumt, dass 13 an verschiedenen Orten aufgefundene DNA-Profile bis heute nicht zugeordnet werden können.

Immer wieder für Irritationen gesorgt hatte auch der Befund, dass der Täter Amri abgesehen von vier Fingerabdrücken an der Außenseite der Fahrertür und minimalen DNA-Resten unter anderem am Lenkrad keine Spuren hinterlassen hat.

Hinweise auf eine weitere „unbekannte Person“

In engem Zusammenhang mit dieser Frage steht eine weitere, die den Ausschuss ebenfalls nachhaltig beschäftigt hat, nämlich, ob Amri am Tatort Berlin Helfer hatte. Zeugen aus dem BKA haben immer wieder erklärt, sie hätten allen Bemühungen zum Trotz keine gefunden. Namentlich vonseiten der Opposition bekamen sie zu hören, sie hätten nicht mit hinreichendem Nachdruck gesucht.

Besonderes Interesse gilt daher dem Gutachten des Kieler Forensikers Courts. Er hat Hinweise auf eine weitere „unbekannte Person“, eine „UP2“ also, festgestellt, die neben Amri im Führerhaus gesessen haben könnte.

„DNA-Spuren einer ,UP2' im Führerhaus“

Die UP2 habe „in vergleichbarem Ausmaß DNA-Spuren (…) wie Amri“ hinterlassen, so Courts. Es sei daher „grundsätzlich nicht auszuschließen (…), dass UP2 den Lkw gefahren haben kann“. Freilich fand sich von dieser geheimnisvollen Figur auch nicht viel mehr als eine Hautschuppe an der Kopfstütze des Fahrersitzes, kein Hinweis jedoch an Lenkrad oder Handbremse.

Zu berücksichtigen ist zudem, dass die Spurenlage nach dem Anschlag erheblich verunklart worden sein kann, unter anderem, weil Rettungssanitäter mit viel Mühe die Leiche des von Amri erschossenen polnischen Lastwagenfahrers aus der Kabine bargen in der Hoffnung, der Mann könnte noch am Leben sein. Zeugen aus dem BKA haben wiederholt betont, für den Nachweis der Täterschaft Amris sei die Spurenlage keineswegs ausschlaggebend.

„DNA-Beweise im Einklang mit dem Ablauf“

Bestätigt fühlen können sie sich durch das Gutachten des Berliner Kriminalwissenschaftlers Matzdorf, der keine Anhaltspunkte festgestellt hat, die Ermittler könnten Spuren falsch interpretiert haben, und zu dem Schluss kommt: „In der Gesamtschau lässt sich konstatieren, dass die dem Untersuchungsausschuss durch das BKA vorgelegten DNA-Beweise mit dem Ablauf grundsätzlich in Einklang zu bringen sind.“

Zusätzlich zu den benannten Gutachtern will der Ausschuss auch die Mitwirkenden Gosch und Schmidt beiziehen sowie jeweils einen Vertreter von Bundesanwaltschaft und Bundeskriminalamt, Bundesanwalt Horst-Rüdiger Salzmann sowie den Ersten Kriminalhauptkommissar M.G. (wid/19.03.2021)

Zeit: Donnerstag, 25. März 2021, 12 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.600

Interessierte Besucher können sich im Sekretariat des Untersuchungsausschusses bis Mittwoch, 24. März, unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums und Geburtsorts anmelden (E-Mail: 1.untersuchungsausschuss@bundestag.de). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden. In den Gebäuden des Deutschen Bundestages muss eine medizinische Gesichtsmaske getragen werden.

Liste der Sachverständigen

Privatdozent Dr. Cornelius Courts , Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Institut für Rechtsmedizin, Leitung Forensische Genetik

, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Institut für Rechtsmedizin, Leitung Forensische Genetik Annica Gosch , M. Sc., Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Institut für Rechtsmedizin, Wissenschaftliche Mitarbeiterin

, M. Sc., Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Institut für Rechtsmedizin, Wissenschaftliche Mitarbeiterin Dr. Ulrich Gerstel , Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein, Landeskriminalamt – Sachgebiet 441, Sachverständiger für Daktyloskopie

, Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein, Landeskriminalamt – Sachgebiet 441, Sachverständiger für Daktyloskopie Professor Christian Friedrich Matzdorf , Professur für Kriminalistik mit Schwerpunkt Kriminaltechnik, Hochschule für Wirtschaft und Recht, Berlin

, Professur für Kriminalistik mit Schwerpunkt Kriminaltechnik, Hochschule für Wirtschaft und Recht, Berlin Professorin Sandra Schmidt , Professur für Einsatzlehre und Führungslehre, Hochschule für Wirtschaft und Recht, Berlin

, Professur für Einsatzlehre und Führungslehre, Hochschule für Wirtschaft und Recht, Berlin Horst-Rüdiger Salzmann , Bundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

, Bundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof M. G., Erster Kriminalhauptkommissar, Bundeskriminalamt