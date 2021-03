Drei Zeuginnen und zwei Zeugen will der 3. Untersuchungsausschuss („Wirecard“) in seiner Sitzung am Donnerstag, 25. März 2021, befragen. Die Sitzung unter Leitung von Kay Gottschalk (AfD) beginnt um 10.30 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Zwei Abteilungsleiterinnen im Zeugenstand

Als erste Zeugin soll Regina Schierhorn, Referatsleiterin für Marktmanipulationsverfolgung bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Im Anschluss erkundigen sich die Abgeordneten bei ihrem Schierhorns Referatsleiterkollegen Dr. Jean-Pierre Bußalb, der bei der BaFin für Handelsaussetzung, Leerverkaufsüberwachung und Directors' Dealings zuständig ist.

Auch die Zeugin Felicitas Linden kommt von der Bonner Aufsichtsbehörde, sie ist dort Abteilungsleiterin für Marktüberwachung und Marktinfrastruktur. Susanne Bergsträsser, die im Anschluss befragt werden soll ist bei der BaFin Co-Abteilungsleiterin für Prospekte, Überwachung und Wertpapieranalysen. Der fünfte Zeuge Andreas Mark ist Fondsmanager bei Union Investment, der Investmentgesellschaft der Genossenschaftsbanken.

Auftrag des Untersuchungsausschusses

Der Bundestag hat am 1. Oktober 2020 auf Antrag der Fraktionen der FDP, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen die Einsetzung des 3. Untersuchungsausschusses mit den Stimmen der Oppositionsfraktionen bei Enthaltung der Koalitionsfraktionen beschlossen. Der neunköpfige Ausschuss soll das Verhalten der Bundesregierung und der ihr unterstehenden Behörden im Zusammenhang mit den Vorkommnissen um den inzwischen insolventen Finanzdienstleister Wirecard untersuchen.

Insbesondere für die nachrichtendienstlichen Aspekte des Untersuchungsauftrags hat der Ausschuss den ehemaligen Berliner Justizsenator und Bundestagsabgeordneten Wolfgang Wieland als Ermittlungsbeauftragten nach Paragraf 10 des Untersuchungsausschussgesetzes eingesetzt. Darüber hinaus steht er mit Blick auf den gesamten Untersuchungsauftrag potenziellen Hinweisgebern als Ansprechpartner zur Verfügung (ermittlungsbeauftragter.pa30@bundestag.de). (vom/19.03.2021)

Zeit: Donnerstag, 25. März 2021

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

Interessierte Besucher können sich im Sekretariat des Untersuchungsausschusses bis Mittwoch, 24. März, 12 Uhr, unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums und Geburtsorts anmelden (E-Mail: 3.untersuchungsausschuss@bundestag.de). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden. In den Gebäuden des Deutschen Bundestages muss eine medizinische Gesichtsmaske getragen werden. Es findet eine Bild- und Tonübertragung der Sitzung in den Sitzungssaal E 600 des Paul-Löbe-Hauses statt.

Liste der geladenen Zeugen