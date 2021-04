Liveübertragung: Freitag, 16. April, 15.50 Uhr

Einen Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel „30 Jahre DDR-Rentenüberleitung – Ansprüche endlich anerkennen“ (19/28432) berät der Bundestag am Freitag, 16. April 2021. Im Anschluss an die halbstündige Debatte soll der Antrag an den federführenden Ausschuss für Arbeit und Soziales zur weiteren Beratung überwiesen werden.

Antrag der Linken

Die Linke übt in ihrem Antrag scharfe Kritik am Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz, das die Anerkennung der in der DDR erworbenen Rentenansprüche regelt. Viele Betroffenengruppen – darunter geschiedene Frauen, Bergleute der Braunkohleveredlung, Reichsbahnangestellte, Beschäftigte im DDR-Gesundheitswesen oder der Volkspolizei – seien heute, teils aus „moralisch begründeter Willkür“, von Streichungen und Kürzungen betroffen.

Die Bundesregierung solle daher „schnellstmöglich“ geeignete Regelungen vorlegen, „die alle in der DDR erworbenen Ansprüche anerkennen“, heißt es in dem Antrag. (hau/ste/13.04.2021)