Der Entwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur Stärkung des Fondsstandorts Deutschland und „zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019 / 1160 zur Änderung der Richtlinien 2009 / 65 / EG und 2011 / 61 / EU im Hinblick auf den grenzüberschreitenden Vertrieb von Organismen für gemeinsame Anlagen“ (Fondsstandortgesetz, 19/27631) beschäftigt den Finanzausschuss am Montag, 12. April 2021, in einer öffentlichen Anhörung. Die Sitzung unter Vorsitz von Katja Hessel (FDP) beginnt als Videokonferenz um 10 Uhr und dauert eineinhalb Stunden.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Mit dem Gesetzentwurf sollen die genannten EU-Richtlinien in deutsches Recht umgesetzt und Änderungen an der Offenlegungs- und der Taxonomie-Verordnung vorgenommen werden. Zudem sollen weitere Änderungen des Kapitalanlagegesetzbuchs zur Entbürokratisierung und zur Digitalisierung der Aufsicht beitragen. So sollen zahlreiche Schriftformerfordernisse abgeschafft und den Anlegern damit Kosten erspart werden.

Die Angebotspalette der Fondsanbieter soll ausgeweitet werden. Es werden offene Infrastruktur-Investmentvermögen und geschlossene Master-Feeder-Konstruktionen eingeführt. Für geschlossene Fonds wird die Möglichkeit zur Nutzung der Rechtsform des Sondervermögens für professionelle und semiprofessionelle Anleger eingeführt. Die Umsatzsteuerbefreiung für die Verwaltungsleistung von Investmentfonds wird auf die Verwaltung von Wagniskapitalfonds ausgedehnt.

Mitarbeiterkapitalbeteiligung soll attraktiver werden

Um die Attraktivität der Mitarbeiterkapitalbeteiligung zu stärken, soll mit Wirkung zum 1. Juli 2021 der steuerfreie Höchstbetrag für Vermögensbeteiligungen von 360 Euro auf 720 Euro pro Jahr angehoben werden (Paragraf 3 Nummer 39 des Einkommensteuergesetzes). Zudem wird vor allem für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Start-up-Unternehmen in das Einkommensteuergesetz eine Regelung aufgenommen, nach der die Einkünfte aus der Übertragung von Vermögensbeteiligungen am Unternehmen des Arbeitgebers zunächst nicht besteuert werden. Besteuert werden soll erst zu einem späteren Zeitpunkt, in der Regel im Zeitpunkt der Veräußerung, spätestens nach zehn Jahren oder bei einem Arbeitgeberwechsel. Dies fördere die Gewinnung qualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und stärke die Mitarbeiterbindung, argumentiert die Regierung.

Auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen sollen in die steuerliche Förderung einbezogen werden. Der übergreifende volkswirtschaftliche Nutzen dieser Maßnahmen liege in der Stärkung des Fondsstandorts Deutschland. Es würden Kostentreiber abgeschafft, die Gestaltungsmöglichkeiten für Fondsverwalter und damit die Investitionsmöglichkeiten für Anleger erweitert sowie das Umfeld für Start-ups verbessert. Dadurch werden laut Regierung die Voraussetzungen geschaffen, um den Standort zu stimulieren, mehr Investmentkapital in der Bundesrepublik zu platzieren, Infrastrukturen zu erweitern und Arbeitsplätze zu schaffen. (vom/31.03.2021)