Die Kinderkommission des Deutschen Bundestages (Kiko) trifft sich am Mittwoch, 14. April 2021, zu einem Fachgespräch mit dem Titel „Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt“. Der öffentliche Teil der Sitzung unter der Leitung der Vorsitzenden Charlotte Schneidewind-Hartnagel (Bündnis 90/Die Grünen) beginnt um 15 Uhr im Sitzungssaal 2.200 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert eineinhalb Stunden. Das Fachgespräch mit Expertinnen und Experten von verschiedenen Kinderhilfswerken findet teils via Videokonferenz statt.

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

