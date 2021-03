Der vierte Deutscher Kinder- und Jugendsportbericht „Gesundheit, Leistung und Gesellschaft“, herausgegeben von Christoph Breuer unter Mitarbeit von Christine Joisten und Werner Schmidt, ist am Mittwoch, 14. April 2021, Gegenstand einer öffentlichen Anhörung des Sportausschusses. Die Sitzung unter Leitung von Dagmar Freitag (SPD) beginnt um 14 Uhr im SPD-Fraktionssaal 3 S 001 des Reichstagsgebäudes in Berlin und dauert zweieinhalb Stunden.

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Vierter Deutscher Kinder- und Jugendsportbericht

In dem Bericht wird unter anderem festgestellt, dass die wachsende Ausbreitung von Inaktivität und als Folge davon von Fettleibigkeit sich auch in Deutschland verstärkt bemerkbar macht und die physische, psychische und soziale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen beeinträchtigt. Die Abnahme der motorischen Leistungsfähigkeit sowie der Schwimmfähigkeit von Kindern und Jugendlichen könnte maßgeblich sozial determiniert sein, heißt es.

Darüber hinaus scheine bei einer erheblichen Zahl von Jugendlichen der Einfluss sozial und medial vermittelter Körpernormen auf das Körperselbstkonzept und hierüber auf das Bewegungs- und Sportverhalten zugenommen zu haben; auch Digitalisierung und Mediatisierung sowie die Genese des eSports wirkten sich aus. Diese gesellschaftlichen Entwicklungen könnten die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland in steigendem Maße beeinflussen. Eine mögliche Folge von zunehmender Inaktivität und Fettleibigkeit könnte ein Rückgang der Lebenserwartung sein, wie dies beispielsweise in den USA bereits gezeigt worden sei.

„Die Bedeutung von Leistung verschiebt sich zunehmend“

Die Bedeutung von Leistung als eigentlichem Kernelement des Kinder- und Jugendsports verschiebe sich zunehmend, wird in dem Bericht festgestellt. Dies betreffe sowohl die Leistungsanforderungen im Kinder- und Jugendsport (etwa in Vereinen und Schul-AGs, aber auch im Sportunterricht) als auch die Nachfrage nach Leistung durch Kinder, Jugendliche und deren Eltern. Diese Entwicklungen hätten vielfältige Gründe und dürften nicht ohne Folgen bleiben etwa für die Sportartenvielfalt im Kinder- und Jugendsport, vor allem für die Vermittlung des gesellschaftlichen Leistungsprinzips, die individuelle schulische und spätere berufliche Leistung und die Bildung von Eliten im Sport.

Folglich seien Annahmen der Sozialisation im und durch Sport neu zu hinterfragen. Damit tangierten diese Phänomene zentrale Legitimationsformeln der öffentlichen Förderung des Kinder- und Jugendsports. Auch der Nachwuchsleistungssport, der als Grundlage für den Spitzensport im Erwachsenenalter und somit für die Generierung öffentlicher Güter wie Nationalprestige und gesellschaftlicher Zusammenhalt eine wichtige Rolle spiele, sei von dieser Entwicklung betroffen. So könne eine zunehmende Verschiebung des Leistungsgedankens auch die Attraktivität und Anziehungskraft des Nachwuchsleistungssports für Kinder und Jugendliche beeinflussen, heißt es in dem Bericht. (vom/30.03.2021)