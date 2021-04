Liveübertragung: Freitag, 23. April, 14.10 Uhr

Der Bundestag beschließt am Freitag, 23. April 2021, nach halbstündiger Debatte einen von CDU/CSU und SPD eingebrachten Antrag für eine Stellungnahme des Bundestages gegenüber der Bundesregierung zu den Ergebnissen der Brexit-Verhandlungen (19/28793). Dieses Recht zur Stellungnahme des Bundestages in EU-Angelegenheiten ist in Artikel 23 Absatz 2 und 3 des Grundgesetzes verankert. Gibt der Bundestag eine Stellungnahme ab, muss die Bundesregierung diese ihren Verhandlungen auf europäischer Ebene zugrunde legen.

Von diesem Recht machen auch die Grünen mit einem „zum Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits“ (19/28786) Gebrauch. Über den Antrag wird direkt abgestimmt.

Darüber hinaus stimmen die Abgeordneten über einen Antrag der FDP-Fraktion zum Ausbau des Erasmus-Programms ab, um Großbritannien als Programmland zu halten (19/17516). Der Entscheidung liegt eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung und Forschung (19/23650 Buchstabe b) zugrunde.

Antrag der Koalitionsfraktionen

In dem Antrag wird die Bundesregierung aufgefordert, nach der Zustimmung des Europäischen Parlaments im Rat dem Abschluss des Handels- und Kooperationsabkommen zuzustimmen. Der Bundestag soll über die Durchführung des Abkommens sowie über die bilateralen Beziehungen zum Vereinigten Königreich fortlaufend, frühzeitig und umfassend unterrichtet werden.

Außerdem solle die Europäische Kommission weiterhin dabei unterstützt werden, die vollständige Umsetzung des Austrittsabkommens und seine dauerhafte Beachtung sicherzustellen, was insbesondere für die Rechte der Bürgerinnen und Bürger und das Protokoll zu Irland/Nordirland gilt.

Antrag der Grünen

Die Grünen fordern in ihrem Antrag (19/28786) eine „umfassende, angemessene und effektive“ Beteiligung des Europäischen Parlaments an der Umsetzung und Weiterentwicklung des Handels- und Kooperationsabkommens. Die Bundesregierung solle sich hierfür entsprechend „offensiv“ einsetzen, schreiben die Abgeordneten.

Außerdem müsse die EU-Kommission klar definieren, unter welchen Bedingungen Abweichungen von Standards etwa im Umwelt- und sozialen Bereich sanktioniert werden könnten. Weitere Forderungen der Grünen richten sich auf das Daten- und Grundrechtsschutz-Niveau der EU, das auf Seiten des Vereinigten Königreichs nicht unterlaufen werden dürfte, sowie auf den Bereich der Finanzdienstleistungen. Die Fraktion fordert diesbezüglich eine „robuste Verpflichtungen zur Verhinderung von Steuerhinterziehung, aggressiver Steuervermeidung und Geldwäsche“.

Antrag der FDP

In ihrem Antrag (19/17516) fordert die FDP-Fraktion, die Europäische Bildungsmobilität zu stärken, Erasmus+ auszubauen und Großbritannien als Programmland zu halten. Nach Ansicht der Abgeordneten soll sich der Europäische Rat dafür einsetzen, für das Nachfolgeprogramm von Erasmus+ ab 2021 eine Verdreifachung des Budgets im Vergleich zum aktuellen Budget anzustreben. Der Europäische Rat soll sich dafür einsetzen, dass Großbritannien im Nachfolgeprogramm vollwertiges Programmland bleibt, für die Schweiz soll eine Rückkehr ermöglicht werden. Ferner tritt die FDP dafür ein, den europäischen Austausch in der beruflichen Bildung zu stärken.

Das Erasmus-Programm ist nach Ansicht der FDP ein wichtiger Faktor für erfolgreiche europäische Verständigung und grenzüberschreitende wissenschaftliche Erkenntnis in der Europäischen Union. Kein anderes Förderprogramm ermögliche so vielen jungen Menschen europäische Auslandserfahrungen im Rahmen von Studienaufenthalten, Ausbildungsabschnitten und Praktika. Im laufenden Programm „Erasmus+“ von 2014 bis Ende 2020 hätten bereits in der ersten Hälfte der Programmlaufzeit rund 1,8 Millionen Personen an Maßnahmen teilgenommen, unterstreicht die FDP. (sas/rol/22.04.2021)