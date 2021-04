Liveübertragung: Freitag, 23. April, 10.35 Uhr

Der Bundestag erörtert am Freitag, 23. April 2021, erstmals eine Stunde lang zwei Anträge, die die AfD-Fraktion zur Entlastung von Familien einbringt. So fordert die Fraktion die „Einführung eines Familiensplittings“ (19/28763) sowie eines „zinsfreien Kinderkredits“ (19/28795). Ob bei der weiteren Beratung in den Ausschüssen der Finanzausschuss oder der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend die Federführung übernimmt, ist noch nicht entschieden.

Erster Antrag der AfD

Die AfD fordert die Bundesregierung in ihrem ersten Antrag (19/28763) auf, dem Deutschen Bundestag einen Gesetzentwurf zum Familiensplitting unter Beibehaltung des Ehegattensplittings vorzulegen. Dieser Gesetzentwurf solle sich am Ziel orientieren, dass Familien ab dem dritten Kind bis zu einem Jahreseinkommen von 100.000 Euro keine oder nur noch eine geringe Einkommensteuer zahlen müssen sowie auch Familien mit ein oder zwei Kindern spürbar entlastet werden.

Im Gesetzentwurf müsse auch sichergestellt werden, dass auch Eltern, die ihre Kinder alleine erziehen, den Vorteil des Familiensplittings erhalten. Kindergeld und Kinderzuschlag sollten zusätzlich zum Familiensplitting erhalten bleiben. In allen Ministerien müsse ferner eine Prioritätenliste ihrer Ausgaben erstellt und dem Bundestag vorgelegt werden, um bestimmen zu können, wo Ausgaben zugunsten der Umsetzung eines Familiensplittings reduziert oder beendet werden sollen.

Zweiter Antrag der AfD

Die AfD-Fraktion fordert in einer Vorlage (19/28795) ein Kreditmodell über die Kreditanstalt für Wiederaufbau zu schaffen, das Familien zinslose Kredite in Höhe von bis zu 10.000 Euro gewähren soll. Die Vergabe des Kredites soll zudem mit Beginn der 12. Schwangerschaftswoche möglich sein. Außerdem soll die Vergabe des Kredites daran geknüpft werden, dass eine Vaterschaftsanerkennung vorliegt, die bei verheirateten Paaren als Voraussetzung entfallen soll. Die Vergabe sei zudem daran zu knüpfen, dass das gemeinsame zu versteuernde Einkommen beider Eltern nicht 90.000 Euro überschreitet.

Zwei weitere Anträge, mit denen die Fraktion die „volle Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten und bessere Absetzbarkeit von hauswirtschaftlichen Dienstleistungen“ sowie die Herstellung von „Steuergerechtigkeit für Familien“ fordert, wurden von der Tagesordnung abgesetzt. (sas/ste/vom/22.04.2021)