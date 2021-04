Der 3. Untersuchungsausschuss („Wirecard“) ruft am Mittwoch, 21. April 2021, die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) in den Zeugenstand. Anschließend befragen die Abgeordneten Dr. Jörg Kukies. Der Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen ist zuständig für die Aufgabenbereiche Finanzmarktpolitik und Europapolitik. Die Sitzung unter dem Vorsitz von Kay Gottschalk (AfD) beginnt um 12 Uhr im Anhörungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses in Berlin.

Zeit: Mittwoch, 21. April 2021, 12 Uhr

Ort: Berlin, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Anhörungssaal 3.101

Interessierte Zuhörer können sich im Sekretariat des Untersuchungsausschusses bis Montag, 19. April, 12 Uhr, unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums und Geburtsorts anmelden (E-Mail: 3.untersuchungsausschuss@bundestag.de). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden. In den Gebäuden des Deutschen Bundestages muss eine medizinische Gesichtsmaske getragen werden.

Für die Öffentlichkeit findet eine Bild- und Tonübertragung der Sitzung in den SPD-Fraktionssitzungsaal RTG 3 S 001 im Reichstagsgebäude statt. (ste/16.04.2021)

Liste der geladenen Zeugen