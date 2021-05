Liveübertragung: Donnerstag, 6. Mai, 10.30 Uhr

Die Abgeordneten des Deutschen Bundestag befassen sich am Donnerstag, 6. Mai 2021, erstmals mit einem Antrag der AfD-Fraktion (19/29309) auf abstrakte Normenkontrolle beim Bundesverfassungsgericht gemäß Artikel 93 Absatz 1 Nr. 2 des Grundgesetzes wegen des am 21. April 2021 vom Bundestag verabschiedeten vierten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite (19/28444, 19/28692, 19/28732, 19/28733). Im Anschluss an die einstündige Aussprache wird über den Antrag namentlich abgestimmt. Dieser benötigt die Unterstützung von mindestens einem Viertel der Abgeordneten, damit die Normenkontrollklage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht werden kann.

Antrag der AfD

Nach Ansicht der Antragsteller ist das Infektionsschutzgesetz in seiner gegenwärtigen Form mit dem Grundgesetz unvereinbar. So sei etwa die Festlegung auf einen bestimmten Schutzmaßnahmen-Automatismus bei Erreichen eines Sieben-Tage-Inzidenzwerts von 100, wie ihn neuerdings der Paragraf 28b regelt, unverhältnismäßig, heißt es. Der Inzidenzwert leide darüber hinaus an einer „immanenten Schwäche der Aussagekraft“, schreibt die Fraktion.

Darüber hinaus durchbreche die Bestimmung die Vollzugskompetenz der Länder, denen nun kein Auswahlermessen bei der Wahl geeigneter Maßnahmen mehr verbleibe. Auch verkürze sie ohne Not den Rechtsschutz, weil betroffenen Bürgern nur noch der Gang zum Bundesverfassungsgericht offenstehe. (eis/ste/05.05.2021)