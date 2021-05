Liveübertragung: Donnerstag, 6. Mai, 21.15 Uhr

Der Bundestag entscheidet am Donnerstag, 6. Mai 2021, im Anschluss an eine halbstündige Debatte über die von den Koalitionsfraktionen geplante Errichtung einer Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung. Zu dem Gesetzentwurf von CDU/CSU und SPD (19/28790) hat der Ausschuss für Kultur und Medien eine Beschlussempfehlung abgegeben (19/29381), die auch eine Änderung des Gesetzes über die Errichtung einer Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung beinhaltet.

Um an das Leben und politische Wirken des ehemaligen Bundeskanzlers Dr. Helmut Kohl (CDU) zu erinnern, soll eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts in Berlin errichtet werden. Als einer der bedeutendsten Politiker des Jahrhunderts habe Kohl als sechster Kanzler der Bundesrepublik den Prozess der deutschen Wiedervereinigung maßgeblich gestaltet und die europäische Integration entschieden fortgesetzt, schreiben die Koalitionsfraktionen. Die „herausragende Lebensleistung“ begründe die Notwendigkeit, eine angemessene Erinnerungsstätte in Form einer Stiftung zu schaffen, heißt es in der Gesetzesvorlage.

Orientierung an bestehenden Kanzler-Stiftungen

Die Stiftung soll sich an den bereits bestehenden Stiftungen zum Gedenken an herausragende deutsche Politiker wie zum Beispiel der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus oder der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung orientieren.

Konkret sieht der Gesetzentwurf die Einrichtung eines Helmut-Kohl-Zentrums als öffentlich zugängliche Erinnerungsstätte vor, das eine ständige zeitgeschichtliche Ausstellung errichtet, Sonderausstellungen und Veranstaltungen durchführt sowie wissenschaftliche Arbeitsmöglichkeiten bietet. (aw/hau/06.05.2021)