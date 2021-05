Der Bundestag hat am Donnerstag, 25. März 2021, in erster Lesung über einen von der AfD eingebrachten Gesetzentwurf zur „Sicherstellung der Meinungsfreiheit in sozialen Netzwerken“ (19/27772) beraten. Anschließend wurde der Entwurf zur weiteren Beratung in den federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Energie überwiesen.

Gesetzentwurf der AfD

Der Entwurf der AfD sieht vor, das Telemediengesetz (TMG) und das Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen zu ändern. Grund sei die Sicherstellung der Meinungsfreiheit in sozialen Netzwerken, heißt es in dem Entwurf. Marktbeherrschende soziale Netzwerke sollten künftig, „die Inhalte ihrer Nutzer nur auf ihre Vereinbarkeit mit den allgemeinen Gesetzen inhaltlich überprüfen dürfen“, heißt es.

Seit dem Jahr 2015, so die Fraktion zur Begründung, würden die großen sozialen Netzwerke die Löschung von Inhalten verstärkt mit „internen Richtlinien zur Hassrede“ legitimieren. Dieser Begriff aber sei schwammig und könne im Widerspruch zur grundrechtlich geschützten Meinungsfreiheit ausgelegt werden, heißt es weiter. (sas/ste/25.03.2021)