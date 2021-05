Liveübertragung: Donnerstag, 6. Mai, 13 Uhr

Eine „einmalige Vermögensabgabe für Milliardäre und Multimillionäre“ fordert die Fraktion Die Linke in einem Antrag (19/28908), der am Donnerstag, 6. Mai 2021, auf der Tagesordnung des Bundestages steht. Nach einstündiger Beratung soll die Vorlage zur weiteren Beratung an den federführenden Finanzausschuss überwiesen werden.

Antrag der Linken

Die Fraktion fordern die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der aufgrund des außerordentlichen Finanzierungsbedarfs infolge der Corona-Krise eine Vermögensabgabe nach Artikel 106 Absatz 1 Nr. 5 des Grundgesetzes vorsieht. Die einmalige Abgabe solle so ausgestaltet werden, „dass höchstens die reichsten 0,7 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland belastet werden und ein Gesamtaufkommen von mindestens 300 Milliarden Euro erzielt wird“. Die Linke plant, die Vermögensabgabe individuell zu erheben. Unbeschränkt abgabepflichtig seien natürliche Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland mit ihrem Weltvermögen. Beschränkt abgabepflichtig seien natürliche Personen, die im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, mit ihrem in Deutschland belegenen Vermögen.

Das abgabepflichtige Vermögen solle alle Vermögenarten umfassen. „Die Vermögensbewertung orientiert sich grundsätzlich am Verkehrswert“, schreibt die Linksfraktion. Als Bemessungsgrundlage sieht sie das individuelle Nettovermögen der natürlichen Personen. Dieses umfasse die abgabepflichtigen Vermögenswerte abzüglich der darauf lastenden Verbindlichkeiten. (hau/03.05.2021)