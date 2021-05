Die Auswirkungen von Umweltverschmutzung und umweltschädigenden Produkten auf Kinder stehen am Mittwoch, 5. Mai 2021, im Mittelpunkt eines Expertengesprächs der Kinderkommission des Deutschen Bundestages (Kiko). Der öffentliche Teil der Sitzung unter Leitung von Charlotte Schneidewind-Hartnagel (Bündnis 90/Die Grünen) beginnt um 15 Uhr im Sitzungssaal 2.200 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert eineinhalb Stunden. Die vier geladenen Expertinnen sind zum Teil via Videokonferenz zugeschaltet.

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Die Kinderkommission ist ein Unterausschuss des Familienausschusses und vertritt die Interessen von Kindern und Jugendlichen im Parlament. Unter dem Vorsitz der Grünen-Abgeordneten Schneidewind-Hartnagel widmet sich die Kiko seit Mitte Februar dem Thema Kinder und Umwelt. Im Mittelpunkt stehen die Fragen: Was lernen Kinder über den Klimawandel? Wie werden junge Menschen an Meinungsbildungsprozessen beteiligt? Und welche Bedeutung hat eine intakte Umwelt im Sinne der Kinderrechte? (irs/29.04.2021)

Liste der geladenen Sachverständigen