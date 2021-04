Mit der „Sicherheitsresolution 1325“ der Vereinten Nationen (UN) befasst sich der Unterausschuss „Zivile Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und vernetztes Handeln“ des Auswärtigen Ausschusses am Montag, 3. Mai 2021, in einem öffentlichen Fachgespräch. Die Sitzung unter Leitung von Ottmar von Holtz (Bündnis 90/Die Grünen) beginnt um 16 Uhr als Videokonferenz und dauert zwei Stunden.

„Frauen, Frieden und Sicherheit“

Die Resolution 1325 „Frauen, Frieden und Sicherheit“ wurde vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen im Jahr 2000 verabschiedet. Sie beschäftigt sich mit der Rolle von Frauen in Frieden- und Sicherheitsprozessen. Zum ersten Mal bestätigte der Sicherheitsrat, dass die Beteiligung von Frauen zur Schaffung und Erhaltung von Frieden nötig ist.

Konfliktprävention, Friedensprozesse und Konfliktnachsorge wurden damit als Frauen- und somit Menschenrecht verstanden. Erstmals zeigte der Sicherheitsrat auf, dass sexualisierte und geschlechtsspezifische Gewalt nicht unvermeidbare Begleiterscheinung von Kriegen ist, sondern ein Verbrechen, das systematisch verhindert und bestraft werden muss.

Dritter Aktionsplan der Bundesregierung

Die Bundesregierung hat inzwischen ihren dritten Aktionsplan zur Umsetzung der Agenda „Frauen, Frieden und Sicherheit“ (Women, Peace and Security, WPS) für den Zeitraum 2021 bis 2024 vorgelegt (19/27461) und darin sechs Schwerpunkte definiert. Vier der Schwerpunktbereiche, nämlich „Krisenprävention“, „Teilhabe“, „Schutz und Unterstützung“, sowie „Humanitäre Hilfe und Wiederaufbau“, orientieren sich demnach an den Säulen der WPS-Agenda.

Der Schwerpunkt „WPS stärken“ fördere die effektive, koordinierte und systematische Verankerung von WPS auf internationaler, regionaler und bilateraler Ebene. Der Schwerpunkt „Institutionelle Verankerung und Kapazitäten stärken“ schließlich diene maßgeblich der stärkeren Verankerung von WPS in der Struktur, Fortbildungsmaßnahmen und der Arbeit der Bundesregierung, heißt es im Aktionsplan.

„Friedliche und stabile Gesellschaften schaffen“

Der deutsche Aktionsplan zu „Frauen, Frieden und Sicherheit“ legt den Angaben zufolge dar, wie die Bundesregierung eine Geschlechterperspektive in ihre weltweite Arbeit für Frieden und Sicherheit integrieren, die Menschenrechte von Frauen und Mädchen in fragilen, Konflikt- und Postkonfliktstaaten schützen und ihre Teilhabe an der Krisenprävention, Konfliktbewältigung, Friedensförderung und beim Wiederaufbau fördern wird.

Die Agenda „Frauen, Frieden und Sicherheit“ habe zum Ziel, friedliche und stabile Gesellschaften zu schaffen, indem die Menschenrechte von Frauen und Geschlechtergerechtigkeit gefördert werden. Mit der Verabschiedung von Resolution 1325 zu Frauen, Frieden und Sicherheit am 31. Oktober 2000 habe der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zum ersten Mal anerkannt, dass die Beteiligung von Frauen zur Schaffung und Erhaltung von Frieden notwendig ist. (ahe/27.04.2021)

