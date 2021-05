Liveübertragung: Donnerstag, 20. Mai, 13 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 20. Mai 2021, erstmalig über einen Antrag, den die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Naturschutz ist Klimaschutz – Mit natürlichem Klimaschutz das Arten-Aussterben und die Klimakrise bekämpfen“ eingebracht hat (19/29752). Für die Debatte ist eine Stunde Zeit eingeplant. Anschließend soll die Vorlage zur weiteren Beratung in den Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit überwiesen werden.

Hingegen abgestimmt werden soll ein Antrag der FDP mit dem Titel „Entwicklungszusammenarbeit zur effektiven Verhinderung des weltweiten Eintrags von Plastikmüll in die Meere nutzen“ (19/17632). Hierzu liegt eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung vor (19/22899).

Antrag der Grünen

Die Grünen fordern von der Bundesregierung ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Erreichung der Biodiversitäts- und Klimaschutzziele. So solle die Regierung ein Aktionsprogramm mit dem Titel „Natürlicher Klimaschutz“ initiieren, das unter anderem sicherstellt, dass entsprechend des Ziels der EU-Biodiversitätsstrategie von 2011 15 Prozent der degradierten Ökosysteme wiederhergestellt werden.

Außerdem solle sie sich auf der Ebene des Europäischen Rates für eine „ambitionierte“ EU-Renaturierungsgesetzgebung einsetzen. Dabei seien verbindliche Zielmarken für die Wiederherstellung gesunder Natur und eine ausreichende europaweite Finanzierung zu erarbeiten. Insgesamt müsse sich Deutschland international stärker in die Klimaverhandlungen einbringen. So solle die Bundesregierung etwa darauf hinwirken, dass sich die Staaten dazu verpflichten, ihr finanzielles Engagement für den natürlichen Klimaschutz im Sinne von Anpassung und Mitigation sukzessive zu erhöhen.

Antrag der FDP

Die FDP-Fraktion fordert die Bundesregierung in ihrem Antrag (19/17632) auf, im Rahmen ihrer Entwicklungszusammenarbeit und gemeinsam mit den europäischen Partnern Programme und Initiativen zur Verhinderung des Plastikmülleintrags in die Meere zu schaffen. Für eine wirksame Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen sei eine Kraftanstrengung nötig, die nur multilateral bewältigt werden könne, betonen die Abgeordneten.

So sollten die Anrainer der am stärksten mit Plastikmüll belasteten Flüsse dabei unterstützt werden, Sammel- und Entsorgungseinrichtungen für Abfall und insbesondere Kunststoffabfall zu errichten. Auch Pilot- und Leuchtturmprojekte in den Bereichen Abfall- und Kreislaufwirtschaft, thermische Verwertung, Abwasserklärung und Flussreinigung sollten finanziell gefördert werden. (sas/joh/ste/18.05.2021)