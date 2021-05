Liveübertragung: Mittwoch, 19. Mai, 13.20 Uhr

Im Anschluss an die Aussprache zur Aktuellen Stunde schließt sich am Mittwoch, 19. Mai 2021, die einstündige Regierungsbefragung an. Dabei stellt sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) den Fragen der Abgeordneten. (ste/10.05.2021)