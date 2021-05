Der Bundestag hat am Freitag, 21. Mai 2021, drei Gesetzentwürfe und vier Anträge der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen sowie einen Gesetzentwurf und einen Antrag der FDP-Fraktion zur Förderung von Partizipation und zivilgesellschaftlichem Engagement zurückgewiesen.

Initiativen der Grünen und der FDP

Abgelehnt wurde ein Gesetzentwurf der Grünen zur Änderung von Artikel 38 des Grundgesetzes (19/13512) mit dem Ziel, die Wahlaltersgrenze auf das vollendete 16. Lebensjahr zu senken. Die Vorlage wurde mit der Mehrheit von CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der FDP, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen zurückgewiesen. Der Entscheidung lag eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Heimat (19/23222) zugrunde.

Ebenfalls abgelehnt wurden die Gesetzentwürfe zur Änderung des Bundeswahlgesetzes (19/13513) und zur Änderung des Europawahlgesetzes (19/13514) sowie ein Antrag der Fraktion zur Europäischen Bürgerinitiative (19/13089). Der erste und der zweite Gesetzentwurf fand jeweils keine Mehrheit gegen die Stimmen von CDU/CSU, SPD und AfD bei Unterstützung durch die FDP, Linke und Grünen. Den Abstimmungen lag eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Heimat (19/29812) zugrunde. Der Antrag zur EU-Bürgerinitiative wurde ebenfalls mit den Stimmen von CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen von FDP, Linke und Grüne abgelehnt. Auch dieser Abstimmung lag ein eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Heimat (19/29593) zugrunde.

Schließlich wurden drei Anträge der Grünen mit den Titeln „Engagementoffensive jetzt – Bürgerschaftliches Engagement in der Breite der Gesellschaft fördern“ (19/10223), „Mit einem Demokratiefördergesetz die Zivilgesellschaft schützen und stärken“ (19/20166) und „Für eine lebendige Demokratie – Beteiligung und Engagement auf Bundesebene zu stärken“ (19/27879) abgelehnt. Der erste und dritte Antrag wurde mit den Stimmen von CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Grünen bei Stimmenthaltung der FDP und Linksfraktion abgelehnt. Der zweite Antrag wurde mit den Stimmen von CDU/CSU, SPD, AfD und FDP gegen die Stimmen Linksfraktion und Grünen zurückgewiesen. Den Entscheidungen lag eine Beschlussempfehlung des Familienausschusses (19/29892) zugrunde.

Ferner hat der Bundestag einen Gesetzentwurf der FDP-Fraktion zur Anpassung des Aktiven Wahlrechts (Wahlalteranpassungsgesetz, 19/23687) sowie einen Antrag der Liberalen mit dem Titel „Wahlrecht ab 16“ (19/23926) abgelehnt. Der Gesetzentwurfs wurde mit den Stimmen von CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen von FDP, Die Linke und Grüne abgelehnt. Der Antrag fand gegen die Stimmen von CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der FDP und Linke bei Stimmenthaltung der Grünen keine Mehrheit. Den Entscheidungen lag eine Beschlussempfehlung des Innenausschusses (19/29812) zugrunde.

Gesetzentwurf der FDP

Die FDP-Fraktion will bei künftigen Wahlen zum Bundestag und zum Europäischen Parlament auch 16- und 17-Jährigen das aktive Wahlrecht einräumen. Dies geht aus ihrem Gesetzentwurf (19/23687) hervor. Danach soll im Grundgesetz-Artikel 38 Absatz 2 die Altersgrenze für das aktive Wahlrecht vom vollendeten 18. auf das vollendete 16. Lebensjahr gesenkt sowie das Bundes- und das Europawahlgesetz entsprechend angepasst werden.

In der Vorlage kritisiert die Fraktion, dass gegenwärtig mehr als 1,5 Millionen Bundesbürgern im Alter zwischen 16 und 18 Jahren allein aufgrund ihres Alters das aktive Wahlrecht verwehrt bleibe. Eine „Unfähigkeit zur politischen Willensbildung“ bei Personen in diesem Alter könne aber nicht beobachtet werden. Auch mangele es 16- und 17-Jährigen im Vergleich zu 18-Jährigen nicht an Einsichts- oder Urteilsfähigkeit. „Menschen diesen Alters sind in gleichem Umfang in der Lage, Verantwortung zu übernehmen und ihren politischen Willen angemessen zu kommunizieren“, argumentieren die Abgeordneten. Ein Ausschluss vom aktiven Wahlrecht ist daher nicht zu rechtfertigen.„

Antrag der FDP

Auch mit ihrem Antrag (19/23926) wollen die Liberalen für künftige Wahlen zum Bundestag und zum Europäischen Parlament 16- und 17-Jährigen das aktive Wahlrecht einräumen. Ferner wird die Bundesregierung in der Vorlage aufgefordert, “auf allen Ebenen ein Jugendparlament zu schaffen, in denen jeder Deutsche stimmberechtigt ist, der das aktive Wahlrecht dieser Ebene noch nicht erhalten hat„.

Zudem soll die Bundesregierung nach dem Willen der Fraktion unter anderem Jugendlichen zusätzliche Partizipationsmaßnahmen ermöglichen sowie politische Bildung in Schulen stärken.

Gesetzentwürfe der Grünen

Die Grünen wollen bei künftigen Bundestagswahlen 16- und 17-Jährigen ebenfalls das aktive Wahlrecht einräumen. Dies geht aus dem Gesetzentwurf der Fraktion zur Änderung des Grundgesetzes (19/13512) hervor. Danach soll im Grundgesetz-Artikel 38 Absatz 2 die Altersgrenze für das aktive Wahlrecht vom vollendeten 18. auf das vollendete 16. Lebensjahr gesenkt werden. Für ein aktives Wahlrecht ab 16 Jahren für Bundestags- und Europawahlen setzt sich die Fraktion auch mit den Gesetzentwürfen zur Änderung des Bundeswahlgesetzes (19/13513) sowie zur Änderung des Europawahlgesetzes (19/13514) ein.

Der Ausschluss von 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen vom aktiven Wahlrecht sei nicht zwingend zu rechtfertigen, heißt es in den Entwürfen. Denn bei dieser Altersgruppe lasse sich weder eine generell mangelnde Einsichts- und Urteilsfähigkeit, noch eine generell fehlende Möglichkeit der Teilnahme am Kommunikationsprozess zwischen den Wählern und ihren repräsentativen Organen mit der nötigen Gewissheit feststellen. Einsichts- und Urteilsfähigkeit sowie Verantwortungsbewusstsein von Jugendlichen geböten vielmehr die Teilhabe dieser Altersgruppe am demokratischen Prozess. Derzeit liegt die Altersgrenze bei 18 Jahren.

Erster Antrag der Grünen

Die Grünen verlangen in ihrem ersten Antrag (19/10223), zehn Jahre nach der letzten eine neue Engagementstrategie “mit klaren Prioritäten und ressortübergreifend abgestimmten Maßnahmen„ vorzulegen. Diese Strategie soll unter anderem, so listet die Fraktion auf, Engagement für alle ermöglichen, Prävention gegen Extremismus und Radikalisierung bieten und die Entwicklung von Bildungseinrichtungen zu Engagement-Orten unterstützen.

Zudem fordert die Fraktion, eine “Position innerhalb der Bundesregierung zu schaffen, die für die notwendige Koordination der Engagementpolitik zuständig ist„. Für die geplante Einrichtung einer “Deutschen Engagementstiftung„ solle die Bundesregierung darüber hinaus einen konkreten Zeitplan vorlegen und darauf achten, “dass auch kleine, lokale Initiativen für Fördermittel antragsberechtigt sind und diesen – wo nötig – Hilfestellungen bei der Antragseinreichung gewährt werden„.

Zweiter Antrag der Grünen

Um eine langfristige Perspektive für die Unterstützung zivilgesellschaftlicher Präventionsarbeit zu schaffen, fordern die Grünen die Bundesregierung in ihrem zweiten Antrag (19/20166) auf, einen Entwurf für ein Demokratiefördergesetz vorzulegen. Damit solle “die Förderung zivilgesellschaftlicher Arbeit zur Demokratiestärkung, gegen Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus, Muslimfeindlichkeit, Homo- und Transfeindlichkeit, Sexismus, Behindertenfeindlichkeit und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit als staatliche Daueraufgabe von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung festgeschrieben werden„.

Auch solle das Gesetz die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Arbeit der Strukturträger, der Partnerschaften für Demokratie und lokaler Initiativen sowie “bewährter und strategischer Ansätze„ in der Präventionsarbeit und positiv evaluierter Modellprojekte dauerhaft und langfristig gewährleistet werden kann. Ziel sei es “verlässliche Strukturen„ zu schaffen, um die “Abhängigkeit von zeitlich begrenzter Projektfinanzierung zu beenden„.

Dritter Antrag der Grünen

“Für eine lebendige Demokratie – Beteiligung und Engagement auf Bundesebene stärken„ lautet der Titel des dritten Antrags der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/27879), in dem die Antragsteller von der Bundesregierung unter anderem die Schaffung eines “Beteiligungsgesetzes„ als Grundlage für Bürgerbeteiligung auf Bundesebene, eine verantwortliche Position innerhalb der Bundesregierung, die für Bürgerschaftliches Engagement, Demokratie, Partizipation und Zivilgesellschaft zuständig ist sowie ein Online-Beteiligungsportal fordern.

Vierter Antrag der Grünen

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen will das Mindestalter für die Unterstützung einer Europäischen Bürgerinitiative auf 16 Jahre absenken, um die Partizipation junger Menschen in der europäischen Demokratie zu stärken. Die Bundesregierung solle einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen, fordern die Abgeordneten in ihrem zweiten Antrag (19/13089).

Den Grünen zufolge legt die neue Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Europäische Bürgerinitiative den Mitgliedsstaaten nahe, eine Festlegung des Mindestalters auf 16 Jahre in Betracht zu ziehen. Auch hätten die an der Bundesregierung beteiligten Parteien in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten, dass sie “die Teilhabe von jungen Menschen auf allen Ebenen stärken und weitere Beteiligungsformate unterstützen„ wollen. (aw/joh/pk/sas/vom/ste/sas/21.05.2021)