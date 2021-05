Die AfD-Fraktion ist mit Anträgen zu Klima- und Umweltthemen im Bundestag auf verlorenem Posten gestanden. Alle anderen Fraktionen votierten am Freitag, 21. Mai 2021, gegen zwei Anträge, mit denen die AfD-Fraktion den Ausstieg aus dem Green Deal der EU (19/22458) und die Beendigung sämtlicher Zahlungen für Klimaschutzmaßnahmen im Ausland (19/22469) gefordert hatte. Ein dritter Antrag (19/29697), der sich gegen den vom Weltwirtschaftsforum ausgerufenen „Great Reset“ (Großer Neustart) der Weltwirtschaft wendet, wurde mit der Mehrheit aller übrigen Fraktionen zur federführenden Beratung in den Wirtschaftsausschuss überwiesen, obwohl die AfD den Umweltausschuss bevorzugt hätte.

AfD: Verstörende Kernbotschaft

Auf die Ankündigung des Weltwirtschaftsforums, einen Sondergipfel zum „Great Reset“ durchzuführen, ging Marc Bernhard (AfD) ein. Die Ankündigung müsse man ernst nehmen, da das Weltwirtschaftsforum eine wichtige Institution sei. „Eine der verstörenden Kernbotschaften“ sei, dass nach den Vorstellungen des Weltwirtschaftsforums künftig alle Produkte zu Dienstleistungen werden sollten, sodass die Menschen nichts mehr besitzen würden.

„Es wird ernsthaft die Besitzlosigkeit als etwas Gutes definiert“, kritisierte Bernhard – dabei mache Eigentum doch die Demokratie aus. Die AfD fordere deshalb Transparenz: Die Bundesregierung solle offenlegen, welche Position sie auf dem Gipfel einnehme werde.

CDU/CSU: Klimawandel ist menschengemacht

Als „bemerkenswert und ein Stück weit traurig“ bezeichnete es Dr. Anja Weisgerber (CDU/CSU), dass der Bundestag darüber diskutieren müsse, ob der Klimawandel menschengemacht sei oder nicht. Einmal mehr leugne die AfD den menschengemachten Klimawandel. Dabei stelle dieser – und nicht der Green Deal der EU – eine enorme „Gefahr für unseren Wohlstand und unsere Freiheit“ dar.

„Sie verschließen die Augen einfach vor der Wissenschaft“, kritisierte Weisgerber in Richtung der AfD-Fraktion. Ohne Klimaschutzmaßnahmen gebe es auch kein Wirtschaftswachstum. Deutschland müsse sich an die Spitze der Bewegung setzen, sonst werde es abgehängt.

FDP: Blanke Ahnungslosigkeit

Die Anträge der AfD-Fraktion zeugten von „völliger, blanker Ahnungslosigkeit, wie Wirtschaftszusammenhänge funktionieren“, kritisierte Dr. Lukas Köhler (FDP). „Es ist ein Trauerspiel, zu sehen, wie Sie mit neuen Chancen umgehen.“

Die AfD lasse außer Acht, dass man mit Klimaschutzmaßnahmen viel Geld verdienen könne. Gerade Deutschland mit seinen weltbesten Ingenieuren, seiner hervorragenden Chemieindustrie und seiner Fähigkeit, Energienetze zu bauen, eröffneten sich weltweit enorme wirtschaftliche Chancen, die es zu nutzen gelte.

SPD: Anträge geprägt von purer Ignoranz

Auch Klaus Mindrup (SPD) warf der AfD-Fraktion vor, ihre Anträge seien „geprägt von purer Ignoranz“. Wer seine Heimat liebe, müsse sich für starken Klimaschutz einsetzen. Mindrup zog eine Parallele zur Corona-Pandemie und sagte in Richtung AfD: „Ein Virus können Sie genauso wenig weglügen wie die Klimakrise.“

Mindrup forderte, sich von der zentralistischen Energieproduktion zu verabschieden und auf eine dezentrale, über das ganze Land verteilte Produktion zu setzen. Dabei sei die „Abschaffung des Bürokratiemonsters EEG-Umlage“ erforderlich. Die Einnahmen aus der CO 2 -Bepreisung müssten dazu genutzt werden, die Verbraucher von der EEG-Umlage zu entlasten.

Linke: Sozial gerechte Energiewende

Die AfD-Fraktion präsentiere in ihren Anträgen das „Märchen“, mächtige Männer des Weltwirtschaftsforums würden sich den Klimawandel ausdenken, sagte Lorenz Gösta Beutin (Die Linke). Im Bundestag dürften Verschwörungstheorien aber keinen Platz haben. In Wirklichkeit stehe die Menschheit nicht am Anfang der Klimakrise, sondern mittendrin.

Beutin plädierte gegen eine „Energiewende der Konzerne“ und für eine „demokratische und sozial gerechte Energiewende“, bei der die sozialen Bewegungen und die Gewerkschaften mitgenommen würden.

Grüne: Kontroverse mit Wirtschaftsminister Altmaier

„Es ist nicht die Aufgabe des Bundestages, Sektenmanifeste zu kommentieren“, sagte Oliver Krischer (Bündnis 90/Die Grünen) mit Blick auf die AfD-Anträge. Stattdessen griff er Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier an: Dieser erkläre seit über zwei Jahren, er wolle den Umbau der Industrie hin zu Klimaneutralität vorantreiben, schaffe aber den dafür nötigen Förderrahmen nicht. „Das führt zur Deindustrialisierung unseres Landes“, kritisierte Krischer.

Altmaier reagierte mit der Frage, ob es Krischer bekannt sei, dass die Bundesregierung ein Handlungskonzept Stahl verabschiedet habe, das die Erzeugung von grünem Stahl auf Grundlage von Wasserstoff vorsehe. Dafür stünden im Bundeshaushalt 1,25 Milliarden Euro bereit. Krischer entgegnete, laut Thyssenkrupp sei das für den Konzern nicht nutzbar. „Die Krönung vom Ganzen“ sei aber Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, der bei Autos den Einsatz von E-Fuels verlange, während VW-Chef Herbert Diess längst konsequent auf Elektromobilität setze.

Neuer Antrag der AfD

In ihrem neuen, zu überweisenden Antrag mit dem Titel „Einfach frei leben – kein deutsches Engagement für den Großen Umbruch beziehungsweise Great Reset des Weltwirtschaftsforums – Mit Innovation Umwelt und Wohlstand erhalten“ (19/29697) fordert die AfD die Bundesregierung auf, umfassend und transparent über den geplanten sogenannten „Great Reset“ zu unterrichten, den Bundestag im Nachgang zum Weltwirtschaftsforum 2021 über die gegebenenfalls gefassten Beschlüsse (auch informeller Art) und ihre Auswirkungen auf Deutschland zu informieren, den „Großen Neustart“ des Weltwirtschaftsforums beziehungsweise die damit verknüpften Agenden entschieden abzulehnen sowie eine deutsche Beteiligung an damit verbundenen Vorhaben von vorneherein auszuschließen.

Die Fraktion fordert ferner, Technologieoffenheit zu gewährleisten und alle umweltverträglichen und wettbewerbsfähigen Zukunftstechnologien, welche für wirtschaftliches Wachstum und materiellen Wohlstand geeignet sind, in der Forschung zu unterstützen. Auch solle die 10. Bundesimmissionsschutzverordnung novelliert werden, um den Vertrieb paraffinischer Dieselkraftstoffe auch in der Reinform in Deutschland zu ermöglichen. Jegliche Form der CO 2 -Besteuerung will die AfD beenden und das Atomgesetz so ändern, dass neue kerntechnische Anlagen wieder genehmigungsfähig sind. Schließlich will sie zusätzliche Förderprogramme zur Forschung und Entwicklung neuer Nuklear- und Fusionstechnologien schaffen und damit auch die Teilhabe an entsprechenden Projekten im Ausland ermöglichen.

Abgelehnte AfD-Anträge

Mit den Stimmen aller übrigen Fraktionen lehnte der Bundestag Anträge der AfD mit den Titeln „Statt Klimaschutz Wohlstand und Umweltschutz ermöglichen – Engagement für den ,Green Deal‘ der Europäischen Union und für damit verbundene Kampagnen beenden“ (19/22458) und „Unsinnige Zahlungen für Klimaschutzmaßnahmen im Ausland gerade in der Covid-19- Wirtschaftskrise streichen“ (19/22469) ab. Dazu lagen Beschlussempfehlungen des Umweltausschusses vor (19/23256 Buchstabe b und c).

Die AfD sprach sich in ihrem ersten abgelehnten Antrag (19/22458) gegen den „Green Deal“ der Europäischen Union aus. Unter anderem führte die Fraktion darin aus, dass die Pläne für die Erreichung der Klimaneutralität „eine substanzielle Beeinträchtigung der Umwelt wegen der Förderung flächenintensiver, volatiler Umgebungsenergien und eine enorme Gefahr für Wohlstand, Freiheit und die Versorgungssicherheit Deutschlands“ darstellten. Die Bundesregierung sollte nach dem Willen der Fraktion aus dem „Green Deal“ aussteigen und alle damit verbundenen Vorhaben einstellen beziehungsweise unterlassen.