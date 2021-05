Die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung (DFPV) kommt am Mittwoch, 19. Mai 2021, zu einer Sondersitzung als Videokonferenz zusammen. Die Sitzung wird von den beiden Vorsitzenden des Vorstands, Andreas Jung (CDU/CSU) und Christophe Arend (La République en Marche), um 14.30 Uhr eröffnet.

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Anja Karliczek und Cédric O stehen Rede und Antwort

Angehört werden die Bundesministerin für Bildung und Forschung Anja Karliczek (CDU) und der französische Staatssekretär für Digitales (Secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques), Cédric O. Thema ist die deutsch-französische Zusammenarbeit im Bereich der Künstlichen Intelligenz, insbesondere zur Umsetzung des Beschlusses der Versammlung vom 22. Januar 2021 mit dem Titel „Mit Innovationen aus der Krise: auf dem Weg zur europäischen Innovationsunion“.

Geplant ist, dass die beiden Regierungsvertreter einleitende Statements abgeben und sich daran die Befragung anschließt. Die Fragen sollen abwechselnd von Mitgliedern aus dem Deutschen Bundestag und aus der französischen Nationalversammlung (Assemblée nationale) gestellt werden.

Die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung

Die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung setzt sich aus 100 Mitgliedern zusammen, darunter 50 Abgeordnete des Deutschen Bundestages sowie 50 Abgeordnete der Assemblée nationale, die mindestens zweimal im Jahr abwechselnd in Deutschland und Frankreich tagen sollen. Die konstituierende Sitzung fand am Montag, 25. März 2019, unter der Leitung von Bundestags­präsident Dr. Wolfgang Schäuble und des Präsidenten der Assemblée nationale, Richard Ferrand, in Paris statt.

Grundlage dieser institutionalisierten Zusammenarbeit auf Ebene der Parlamente ist das Deutsch-Französische Parlaments­abkommen, das am 11. März 2019 von der Assemblée nationale und am 20. März 2019 vom Deutschen Bundestag verabschiedet worden ist. Das Parlamentsabkommen ist das Ergebnis intensiver Beratungen der Deutsch-Französischen Arbeitsgruppe, die am 22. Januar 2018 anlässlich des 55. Jahrestages der Unterzeichnung des Vertrages über die deutsch-französische Zusammenarbeit (Élysée-Vertrag) zu diesem Zweck eingesetzt worden war. (vom/11.05.2021)