Liveübertragung: Donnerstag, 10. Juni, 16.15 Uhr

Im Anschluss an die Gremienwahlen befasst sich der Deutsche Bundestag am Donnerstag, 10. Juni 2021, auf Verlangen der FDP-Fraktion in einer Aktuellen Stunde mit dem Thema: „Urteil des Bundesfinanzhofs ernst nehmen – Doppelbesteuerung von Renten verhindern“. Für die Aussprache ist eine Stunde vorgesehen. (eis/08.06.2021)