Die Bundesregierung will zur Bekämpfung des Dopings im Sport eine Kronzeugenregelung einführen. Der Bundestag hat am Donnerstag, 22. April 2021, erstmals über einen Gesetzentwurf zur Änderung des Anti-Doping-Gesetzes (19/28676) beraten. Die Vorlage wurde im Anschluss in den federführenden Sportausschuss überwiesen.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Bei Ermittlungen in Doping-Fällen seien die Ermittlungsbehörden in besonderer Weise auf Informationen von Sportlern und ihrem Umfeld angewiesen, schreibt die Bundesregierung. Meist handele es sich um geschlossene Strukturen, in denen nur schwer ohne Insiderinformationen ermittelt werden könne. Ziel der geplanten Kronzeugenregelung sei es deshalb, „einen sichtbaren Anreiz“ für Täter zu schaffen, Informationen über dopende Leistungssportler, Hintermänner und kriminelle Netzwerke preiszugeben. Dazu ist geplant, in Anlehnung an Paragraf 31 des Betäubungsmittelgesetzes, eine zusätzliche, bereichsspezifische Regelung zur Strafmilderung oder zum Absehen von Strafe bei Aufklärungs- und Präventionshilfe einzuführen, heißt es zum Entwurf.

Mit dem Anti-Doping-Gesetz wurde im Dezember 2015 erstmals eine Strafbarkeit für Leistungssportler geschaffen, die Dopingmittel oder Dopingmethoden anwenden, um sich Vorteile in einem Wettbewerb des organisierten Sports zu verschaffen. Ihnen drohen bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe oder Geldstrafen. Die gewerbsmäßige Herstellung oder der Handel mit Dopingmitteln ist ebenso wie die Abgabe an Jugendliche ein Verbrechen, das mit Freiheitstrafen von bis zu zehn Jahren bestraft werden kann. (sas/22.04.2021)