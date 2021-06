Der Bundestag hat am Donnerstag, 12. Dezember 2019, erstmals zwei Anträge von Bündnis 90/Die Grünen und einen Antrag der FDP-Fraktion zur Verbesserung des Schutzes von Frauen vor Gewalt beraten. So fordern die Grünen in ihrem Antrag „Verantwortung für Frauen in Frauenhäusern übernehmen“ (19/15380) einen Rechtsanspruch auf Geldleistung für den Aufenthalt in einem Frauenhaus. Zudem dringen sie darauf, Beratungsangebote für gewaltbetroffene Frauen zu stärken (19/15379). Die FDP fordert in ihrem Antrag (19/15770), Frauenhäuser als Teil des staatlichen Schutzauftrages wahrzunehmen. Alle drei Vorlagen wurden im Anschluss zur weiteren Beratung an den federführenden Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend überwiesen.

Erster Antrag der Grünen

Die Grünen fordern die Bundesregierung in ihrem ersten Antrag (19/15380) auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen, mit dem der Rechtsanspruch auf Geldleistung für den Aufenthalt in einem Frauenhaus oder einer vergleichbaren Einrichtung festgeschrieben wird. Zudem sollen gemeinsam mit den Trägern bundesweit einheitliche Arbeits- und Qualitätsstandards für Frauenhäuser und ähnliche Einrichtungen festgelegt werden.

Der neue Rechtsanspruch auf Geldleistung soll den Zugang zu den Schutzeinrichtungen sowie die Inanspruchnahme der dortigen Dienstleistungen in Form von psychologischer Betreuung und Beratung verbessern. Dies könne dazu beitragen, Frauenhäuser und ähnliche Einrichtungen im gesamten Bundesgebiet abzusichern, schreiben die Grünen.

Zweiter Antrag der Grünen

In ihrem zweiten Antrag (19/15379) fordern Bündnis 90/Die Grünen die Bundesregierung auf, gemeinsam mit den Bundesländern und den Kommunen die Umsetzung der sogenannten Istanbul-Konvention zum Schutz von gewaltbetroffenen Frauen und Mädchen voranzubringen. Die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt sollten in Aktionsplänen auf Bundes- und Länderebene festgehalten und deren Umsetzung durch eine Koordinierungsstelle geleitet werden, so die Fraktion. Eine unabhängige Monitoringstelle solle die Umsetzung der Istanbul-Konvention beobachten und bewerten. Ebenso fordern die Grünen die Bundesregierung auf, gemeinsam mit den Ländern und Kommunen die Finanzierung von Beratungsstellen zu gewährleisten. Für Einrichtungen, in denen Frauen mit Behinderung arbeiten oder leben, solle der Bund mit den Ländern einheitliche Präventions- und Gewaltschutzkonzepte entwickeln und eine unabhängige Überwachungsstelle einrichten.

Die Grünen verweisen in ihrem Antrag darauf, dass Deutschland mit dem Inkrafttreten der Istanbul-Konvention völkerrechtlich gebunden sei, diese auch umzusetzen. Bund und Länder müssten deshalb die erforderliche Infrastruktur bereitstellen. Bislang seien die aus der Konvention erwachsenden Verpflichtungen aber nur teilweise umgesetzt.

Antrag der FDP

Die FDP fordert die Bundesregierung unter anderem auf, die Istanbul-Konvention umzusetzen und den daraus entstehenden Verpflichtungen nachzukommen, Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu verhüten und zu bekämpfen. Die Regierung solle darauf hinwirken, dass in den Ländern Frauenhausplätze geschaffen werden. Die Zahl der Plätze solle sich an den tatsächlichen Bedarfen orientieren.

Zeitgleich mit dem Ausbau der Frauenhäuser solle die Bundesregierung in Abstimmung mit den Ländern darauf hinwirken, dass auch die Anzahl des ausgebildeten Personals in den Schutzeinrichtungen steigt, um dafür sorgen zu können, dass den Bedürfnissen aller Opfer im Hinblick auf verfügbare Zufluchtsorte und spezialisierte Hilfe entsprochen wird. (aw/sas/vom/12.12.2019)