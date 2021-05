Der Bundestag hat von der Tagesordnung am Donnerstag, 28. Januar 2021, die erste Beratung eines Antrags der FDP-Fraktion abgesetzt, die sich dafür ausspricht, das Höchstalter der Reserve in der Bundeswehr abzuschaffen (19/24533).

„Altersgrenze ersatzlos streichen“

Die FDP-Fraktion will das Höchstalter für Reservisten der Bundeswehr abschaffen. In einem Antrag (19/24533) plädiert sie dafür, die Altersgrenze von 65 Jahren in Paragraf 4 des Reservistengesetzes ersatzlos zu streichen. Die Fraktion verweist darauf, dass sich gerade in Krisenzeiten wie beim Oderhochwasser 2002 oder der aktuellen Corona-Pandemie Tausende von Reservisten freiwillig gemeldet hätten, um zu helfen.

Nach der derzeitigen Rechtslage dürften aber beispielsweise Lungenfachärzte ab dem 65. Lebensjahr keinen Reservedienst in der Bundeswehr leisten. Viele Rentner fühlten sich aber noch gesund genug, um weiterhin einen freiwilligen Dienst für die Gesellschaft zu leisten. Dieser Umstand sollte auch im Reservedienst berücksichtigt werden, argumentiert die Fraktion. (aw/sas/26.01.2021)