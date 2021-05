Mit innovativen Technologien und Standardisierung in geopolitischer Perspektive befasst sich der Auswärtige Ausschuss in der Anhörung.

Der Auswärtige Ausschuss befasst sich am Montag, 7. Juni 2021, in einer öffentlichen Anhörung mit innovativen Technologien und Standardisierung in geopolitischer Perspektive. Die Sitzung unter Vorsitz von Dr. Norbert Röttgen (CDU/CSU) beginnt um 14 Uhr im Anhörungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses in Berlin und dauert vier Stunden.

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestasg.de übertragen.

Die sechs geladenen Sachverständigen sollen der Frage nachgehen, ob ein globaler Technologiekrieg droht und zur strategischen Bedeutung deutscher und europäischer Stellung nehmen. Darüber hinaus geht es in der Anhörung um internationale Normierung und Standardisierung im Bereich neuer Technologien als Teil des geopolitischen Wettbewerbs. (vom/28.05.2021)