Das Parlamentarische Begleitgremium Covid-19-Pandemie des Gesundheitsausschusses beschäftigt sich am Donnerstag, 10. Juni 2021, in einem öffentlichen Fachgespräch mit den Folgen der Covid-19-Pandemie für verschiedene Branchen. Genannt werden Kultur, Einzelhandel, Gastronomie und Innenstädte. Die Sitzung unter Leitung von Rudolf Henke (CDU/CSU) beginnt um 13.30 Uhr im Sitzungssaal E 300 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert eineinhalb Stunden.

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de übertragen.