Soldaten gehen durch das Camp Marmal in Mazar-e Sharif

Liveübertragung: Mittwoch, 23. Juni, 15.05 Uhr

Der Bundestag befasst sich am Mittwoch, 23. Juni 2021, in einer Aktuellen Stunde mit dem geordneten Rückzug der Nato-Truppen aus Afghanistan. Für die Aussprache ist eine Stunde Zeit vorgesehen.

Nach 20 Jahren Einsatz hat am 1. Mai offiziell der Abzug der internationalen Truppe vom Hindukusch begonnen. Bis spätestens September sollen rund 10.000 Nato-Soldaten der Ausbildungsmission „Resolute Support“ das Land verlassen haben. Deren Ziel war es, die Regierung durch die Ausbildung und Beratung von Sicherheitskräften in ihrem Kampf gegen die radikalislamistischen Taliban unterstützen. Zuletzt waren 36 Nato-Staaten und Partnerländer an der Mission beteiligt. Deutschland war mit rund 1.100 Soldaten nach den USA der zweitgrößte Truppensteller. (sas/14.06.2021)