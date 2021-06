Die Beschäftigungssituation in der Wissenschaft ist das Thema einer Aussprache im Bundestag.

Liveübertragung: Donnerstag, 24. Juni, 16 Uhr

Der Deutsche Bundestag befasst sich am Donnerstag, 24. Juni 2021, auf Verlangen der Fraktion Die Linke in einer Aktuellen Stunde mit dem Thema „Beschäftigten in der Wissenschaft Respekt zollen – für sichere Jobs statt Dauerbefristung“. Für die Aussprache ist eine Stunde vorgesehen. (eis/22.06.2021)